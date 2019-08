Alessandro Borghi sembra che abbia un nuovo amore: lei è Irene Forti, scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lei.

‘Dopo la tempesta c’è sempre il sole’. E così è stato anche per Alessandro Borghi. Dopo la fine della sua storia d’amore con Roberta Pitrone, sembra che l’attore abbia ritrovato la felicità accanto ad una nuova donna. Certo, per adesso non si sa nulla di certo. Anche perché i diretti interessati non hanno ancora proferito parole a riguardo. Ma, stando a quanto pubblicato sul settimanale ‘Chi’, sembra che l’attore de “Sulla mia pelle” sia di nuovo innamorato. Chi è lei? Cosa si sa? Stando a quanto si evince dal settimanale di Alfonso Signorini, la fortunata si chiama Irene Forti. Ecco, però, nel minimo dettaglio cosa occorre sapere su di lei.

Alessandro Borghi, chi è la nuova fidanzata Irene Forti: tutto quello che occorre sapere

Sembra proprio che tra Alessandro Borghi ed Irene Forti ci sia del tenero. I due giovani ragazzi, infatti, sono stati paparazzati dal settimanale ‘Chi’, in giro per la città e mentre si scambiano un bacio davvero passionale e travolgente. Da qui, quindi, la deduzione è davvero semplice: è nata una nuova storia d’amore? Sebbene, però, nessuno dei due abbia fatto dichiarazioni a riguardo, i presupposti ci sono tutti, ammettiamolo. Ebbene. A questo punto, la domanda è solo una: chi è Irene? Chi è colei che, senza alcun dubbio, sarà la donna più invidiata d’Italia? Scopriamolo insieme. Purtroppo, si sa davvero ben poco della giovane ragazza. A quanto pare, sembra che sia stata una modella. Ma, d’altra parte, sembra essere davvero molto riservata. Tanto che, addirittura, la ragazza non possiede alcun canale social. Né Facebook, né Instagram. Insomma, nulla di nulla. Cosa fare, quindi? Semplice! Aspettare maggiori ‘delucidazioni’ dal bell’attore romano. Chissà, magari sarà proprio lui ad ufficializzare questa storia d’amore.

Per ulteriori news su Alessandro Borghi –> clicca qui