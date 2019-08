Amici di Maria De Filippi, ex concorrente si sposa: ecco di chi si tratta

Amici di Maria De Filippi, ex concorrente e cantante che partecipò al talent più famoso di canale 5 si sposa: ecco di chi si tratta

Fiori d’arancio per un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Parliamo di quella 2007/2008 che vide trionfare Marco Carta. Stiamo parlando di Giuseppe Salsetta che partecipò come cantante. Giuseppe ha sposato la donna della sua vita, Maria Carmela. E il loro intento è quello di allargare subito la famiglia.

Si è sposato Giuseppe Salsetta, che partecipò all’edizione numero 7 del talent Mediaset. Il cantante ha raccontato tutta la sua gioia al settimanale Vero:

“Sono felicissimo. Se qualcuno mi avesse detto che mi sarei sposato, mi sarei messo a ridere. E invece siamo qui. Non dimenticherò mai il momento in cui ho visto la mia Maria Carmela entrare in chiesa. Era davvero bellissima“.

La donna ha cambiato la sua vita: “Prima di conoscerla ero un diavoletto“. Ma lei lo ha reso un uomo nuovo. E ora Giuseppe sogna di diventare papà e allargare la famiglia.

Dopo l’esperienza ad Amici, si trasferì a Roma. Aveva appena 21 anni e ha lavorato in musical come “Miracoli di seta” e “Rimini anni 60”, nel 2010 ha pubblicato l’album di esordio “Quello che vorrei” e nel 2014 è uscito il singolo “Non voglio ciò”. Sempre in tour nelle piazze e nei teatri, ha fatto anche una tournée al fianco del comico Maurizio Battista.