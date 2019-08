Aurora Ramazzotti, in vacanza in Grecia con il fidanzato Goffredo, ha vissuto una brutta disavventura: il duro sfogo della conduttrice su Instagram, ecco cos’è successo.

Aurora Ramazzotti è sempre molto attiva sui social. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunzinker condivide spesso e volentieri foto e video della sua vita con i followers. Molto amata e seguita, viene anche spesso criticata, ma questo sembra non essere un grosso problema per lei, che continua a mostrarsi sui social senza filtri. Innamoratissima del suo Goffredo Cerza, con cui ha recentemente condiviso un importante traguardo, Aurora si trova in vacanza con lui e i due hanno dovuto affrontare una situazione difficile: ecco cos’è successo.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, disavventura durante la vacanza: il duro sfogo su Instagram

Aurora Ramazzotti e il suo fidanzato Goffredo Cerza si stanno rilassando in vacanza in Grecia, sull’isola di Koufonisia. Mare cristallino e natura incontaminata caratterizzano uesta splendida isoletta, dove la coppia sta vivendo una vacanza da sogno. Ma non del tutto, almeno a giudicare dall’incidente di percorso avvenuto qualche ora fa e raccontato da Aurora su Instagram. I due ragazzi hanno affittato delle biciclette per andare a una spiaggia a 2 km dal loro albergo. Tramite la mappa tracciata da Google Maps i due hanno intrapreso un sentiero più veloce per arrivare al mare, ma si sono trovati in grossa difficoltà.

La strada infatti era tutta in salita, tra l’altro piuttosto ripida, tanto che i due ragazzi sono stati costretti a camminare a piedi, trascinando anche la bici sotto un sole cocente. Risultato? Una fatica non da poco! Da qui lo sfogo di Aurora, che ha scherzosamente rivolto le sue lamentele a Google per non aver segnalato che il percorso era in salita. Unica nota positiva della giornata, secondo Aurora, è che la spiaggia raggiunta con tanta fatica era splendida, per cui a conti fatti ne è valsa la pena.

