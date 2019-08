In questi ultimi giorni c’è una bufera a Uomini e Donne tra Raffaella Mennoia ed ex protagonisti del programma: ecco cosa ne pensa Sara Affi Fella.

In questi giorni non si fa altro che parlare di questo: la bufera che si è scatenata in casa Uomini e Donne. I protagonisti principali sono tre: Mario Serpa, Raffaella Mennoia e Teresa Cilia. Il tutto è partito una settimana fa circa. Quando l’ex corteggiatore romano ha iniziato a lanciare chiare frecciatine all’autrice del programma. A cui, ovviamente, sono conseguite risposte ed ulteriori ‘bordate’. Ecco. È proprio questa l’origine della polemica social. Che, come dicevamo precedentemente, ha interessato anche l’ex tronista siciliana. Ma non solo. Perché, ovviamente, questa ‘querelle’ è pubblica. Tutti ne parlano, tutti ne discutono e tutti hanno una loro opinione. Tra cui anche Sara Affi Fella. Ecco, quindi, cosa ne pensa la giovane.

Uomini e Donne, bufera social: interviene anche Sara Affi Fella

Come dicevamo quindi, non si fa altro che parlare di quanto sta accadendo, in questi ultimi giorni, tra Raffaella Mennoia ed ex protagonisti del programma. Sta accadendo tutto via social. Quindi, è più che normale che se ne parli. E che ognuno esprima la sua opinione. E così anche Sara Affi Fella, attualmente in vacanza, ha voluto dire la sua sull’argomento. Durante una serie di Instagram stories ed, in particolare, in seguito ad alcune domande fatte dai suoi fan e lette da un suo amico, ne è giunta una che riguardava la sua opinione su quanto sta accadendo tra alcuni protagonisti di Uomini e Donne. E lei, che ovviamente ha lasciato un segno nel programma, ha voluto dire il suo parere al riguardo.

“Cosa ne pensi di quello che sta accadendo su Uomini e Donne”, recita la domanda per Sara. Decisa ed immediata è stata la risposta dell’ex tronista: “Non è un problema mio”. Insomma, messaggio recepito, no?

