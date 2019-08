Olivia Newton John, l’attrice di Grease affronta il cancro per la terza volta

Olivia Newton John ha il cancro: nuova diagnosi per l’attrice di Grease che continua a combattere e non vuole sapere quanto le resta da vivere.

Sono anni purtroppo che Olivia Newton John, la star di Grease, sta combattendo tragicamente contro il cancro e ora sembra che il capolinea sia vicino. Una malattia che ormai la affligge dal 1992, ma che la star americana ha continuato a combattere con forza e con voglia di vivere e che ora sta affrontando per la terza volta. La star di Grease resta comunque positiva e sta collaborando con diverse associazioni come Dancers for Cancer, proprio per aiutare a raccogliere fondi per chi soffre dello stesso problema. A oggi ha dichiarato di non voler sapere quanto le resta da vivere.

Olivia Newton John e la lotta contro il cancro

Il suo percorso con il cancro, come abbiamo già ricordato, era iniziato nel 1992 con un intervento chirurgico seguito da chemioterapia e dopo tanti anni di salute oggi purtroppo l’attrice di Grease sta combattendo con le metastasi. Il 14 agosto, Olivia insieme ai ballerini educatori di Dance Again the cancer, sarà ospite ai Free Dance Awards all’Avalon di Hollywood, una cerimonia creata proprio per raccogliere fondi per beneficenza per la lotta contro il cancro e Olivia, proprio qui, riceverà il suo premio alla carriera. La star dopo la sua diagnosi a settembre di ritorno del cancro con le metastasi non si è più fatta tanto vedere nel mondo dello spettacolo, ma alla cerimonia ha assicurato che ci sarà e che parteciperà sicuramente per ritirare il premio.

Malattia Olivia Newton John: come è iniziata

È la terza volta che la star combatte contro il cancro e la donna nell’ultimo periodo ha perso la sua più cara amica e anche suo fratello Newton John a settembre. Oggi, Olivia Newton John ha dichiarato che le è stato scoperto il cancro per la terza volta, sempre al seno. Dopo la prima diagnosi nel 1992, nel 2013 l’attrice aveva scoperto di avere il cancro alla spalla e ha combattuto. Ora è nuovamente alla terza battaglia con il con il cancro e in una recente intervista al Sunday Night della TV australiana ha dichiarato di aver paura ovviamente ma il suo scopo è quello di vincere anche questa Battaglia

