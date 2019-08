Chiara Ferragni: altezza, peso, tatuaggi, ritocchi, genitori e sorelle

Chiara Ferragni, conosciamola meglio: scopriamo insieme altezza, peso, tatuaggi, genitori e sorelle della più famosa influencer d’Italia

Chiara Ferragni è la fashion influencer più popolare d’Italia, e forse anche del mondo intero. Il suo canale Instagram conta più di 17 milioni di follower: un numero pazzesco, enorme, di persone che la seguono ogni giorno in ogni gesto, in ogni parola, ogni abito che indossa. Insomma, ci sono persone che veramente sanno tutto di lei. Dalla A alla Z. Ma per chi invece si fosse perso qualche dettaglio, vogliamo riportare qui di seguito un po’ di caratteristiche fisiche e non solo: altezza, peso, tatuaggi, un po’ di tutto…

Chiara Ferragni: altezza, peso, tatuaggi

La bionda influencer, moglie di Fedez, rapper molto famoso, è alta un metro e settantasette centimetri e pesa circa 58 kg. Misure ideali per una modella. Una volta fatta luce su altezza e peso, volevamo passare insieme a voi ad altri dettagli del suo corpo. Prendiamo in considerazione i tatuaggi: Chiara Ferragni ne ha in totale 24 e tutti hanno un significato nascosto e profondo per lei. Ne possiamo elencare qualcuno, come il fiocco che ha dietro il collo. Oppure quello di Topolino sul braccio. Sul polso ha la scritta ‘KissKillKiss’ e sull’avambraccio una leonessa con il suo cucciolo.

Ritocchi estetici: è rifatta?

Se vi imbattete in un commento in cui la criticano perché ha il seno piccolo, beh, sappiate che non è il primo di questo genere. Anzi, possiamo dire che il suo profilo sia sempre pieno di persone che la prendono di mira per questo. Chiara, tuttavia, è molto tranquilla da questo punto di vista. L’importante è sentirsi bene con sé stessi e lei è molto serena. In tanti le scrivono: “Con tutti i soldi che hai, potresti almeno farti un intervento”, ma lei ha sempre ribattuto, zittendo chiunque, che non ne sente il bisogno. Altre persone, inoltre, si sono concentrate invece su ipotetici ritocchi estetici al viso, come botox, oppure filler. Chiara non l’ha mai detto, ma diversi esperti sostengono che il suo sembra un viso molto naturale e che probabilmente non abbia mai fatto ricorso ai ritocchi.

La famiglia, quella prima di Fedez e Leone

Tutti abbiamo una famiglia d’origine. Prima di sposarsi con Fedez e creare una nuova famiglia con la nascita anche del piccolo Leone, la famiglia di Chiara Ferragni era composta da suo padre, Marco, sua madre Marina Di Guardo e le due sorelle: Valentina, che fa l’influencer proprio come lei, e Francesca che invece è odontoiatra. Valentina ha seguito, come abbiamo visto, le orme della sorella Chiara, mentre Francesca ha intrapreso la stessa carriera di suo padre, Marco Ferragni, che è un dentista.