Che lavoro fa precisamente Chiara Ferragni? Ecco la domanda che spesso si pone la gente: arriva la risposta che può finalmente chiarire tutti i dubbi.

Chiara Ferragni sta davvero sbarcando il lunario. Tutti parlano di lei, sul web e non solo, sottolineando il suo incredibile successo nella vita come nel lavoro. Il docu- film sulla sua vita, che presto uscirà anche al cinema, racconta qualche dettaglio in più sulla sua vita, da quando era bambina fino ad arrivare al matrimonio con Fedez e alla nascita di Leone. Le sue foto su Instagram sono virali, ma molti si chiedono quale sia esattamente il suo lavoro: ecco la risposta che chiarisce ogni dubbio.

Qual è esattamente il lavoro di Chiara Ferragni? Ecco la risposta che tutti aspettavano

E’ uno dei personaggi più chiacchierati sul web e non solo, è l’influencer numero uno in Italia e tra le prime nel mondo, imprenditrice di successo nel mondo della moda e mamma e moglie sempre attenta e presente. Chiara Ferragni è questo e molto altro, una donna dal successo incredibile, nato tra le mura della sua stanzetta di Cremona, dove è cresciuta con la sua famiglia. Ma qual è esattamente il suo lavoro? Tutti sanno che Chiara Ferragni nella vita è un’influencer e fashion blogger. Era poco più che adolescente quando ha cominciato a pubblicare nel suo blog ‘The Blonde salad’ i suoi outfit, diventando sempre più famosa e ottenendo man mano sempre più sponsor.

Cresciuta a dismisura in pochi anni, oggi è un’imprenditrice, che cura attraverso una redazione quello che era il suo blog, e che oggi è diventata un‘impresa di e-commerce, dove sono in vendita le sue linee di abbigliamento, costumi, prodotti di cosmetica, e tutto quello che Chiara sponsorizza, nonché tutte le ‘direttive’ sullo stile e sulla moda che possono interessare al suo pubblico. I brand più importanti a livello internazionale la vogliono come testimonial, e spesso le chiedono di creare delle linee di prodotti con la sua firma, che vanno immediatamente a ruba nei negozi e sul web. Chiara Ferragni, insomma, è una specie di Re Mida dei tempi nostri, che rende oro tutto quello che tocca. Una donna dalle mille sfaccettature, che presto potremo conoscere ancora meglio attraverso l’imperdibile documentario sulla sua vita.

