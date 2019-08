Chiara Ferragni ha presentato al pubblico il trailer ufficiale del film sulla sua vita, in un estratto le parole dei familiari e di Fedez: ‘Così ho capito che era importante’.

Chiara Ferragni è un vulcano di idee e di sorprese. L’influencer numero uno in Italia e tra le prime del mondo, è un personaggio davvero incredibile, sempre pronta a nuove sfide e nuovi progetti, tutti di grande successo. L’ultima avventura di Chiara è stata quella di pubblicare la storia della sua vita e soprattutto della sua ascesa da semplice blogger a influencer di successo, attraverso un film documentario che presto sarà possibile vedere ak cinema. Un’opera per la regia di Elisa Amoruso, dal titolo ‘Chiara Ferragni – Unposted’, della quale ora è stato pubblicato il trailer ufficiale, ricco di contenuti imperdibili.

Potrebbe interessarti anche:

Chiara Ferragni, ecco il trailer ufficiale del docu-film su di lei: ecco alcuni estratti

Chiara Ferragni ha presentato al popolo di Instagram il trailer ufficiale del film documentario sulla sua vita, che sarà nelle sale cinematografiche italiane il 17, 18 e 19 settembre e sarà presentato alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. Un progetto ambizioso, dunque, che sarà sicuramente un grande successo. Il trailer del film, presentato in esclusiva da FanPage, contiene alcuni estratti del lungometraggio, che sarà un mix di racconti della stessa Chiara e dei suoi familiari, con tutto il percorso di vita personale e lavorativa della Ferragni, compreso il matrimonio con Fedez e la nascita di Leone.

Un’opera imperdibile, il cui trailer contiene alcune dichiarazioni davvero emozionanti. Commoventi le parole di Fedez, che nel film parla del suo amore per Chiara: ‘Ho capito che era importante quando volevo cambiare per lei‘, racconta il rapper. Nel documentario non mancano chiaramente le parole dei genitori della Ferragni, che la descrivono come una ragazza determinata e difficile da ostacolare quando si metteva in testa una cosa, fin da quando era bambina. Una donna, come racconta lei stessa nel film, che ha realizzato il suo sogno, non tanto di essere famosa, quanto di ‘fare qualcosa che avesse un senso‘. Beh, non resta che correre sul profilo di Chiara per vedere il trailer tanto atteso!

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI