Elisabetta Gregoraci Battiti Live, il gesto di Gabry Ponte che fa discutere sul palco del festival itinerante di Radio Norba

Sta facendo molto discutere un video tratto dalla serata di ieri sera di Battiti Live, in cui si vede la presentatrice Elisabetta Gregoraci con Gabry Ponte. Quest’ultimo, per ben due volte, fa scivolare la mano sotto i fianchi della Gregoraci e lei, probabilmente infastidita, gliela sposta.

Immediatamente si sono scatenati i commenti sul web. Ad essere indignate sono soprattutto le donne che non hanno apprezzato quel gesto.

Il video è diventato virale e sono arrivate anche le reazioni dei diretti interessati.

Nel fermo immagine si vede la presentatrice che sposta la mano di Ponte. Gli utenti del web hanno commentato le immagini con parole poco carine nei confronti del DJ.

Stamattina, però, sono arrivate le reazioni dei diretti interessati:

Anche la presentatrice ha voluto smorzare la situazione, pubblicando una Instagram Story:

Pare che i due siano amici e che quindi non ci fosse nessuna cattiva intenzione; un gesto amichevole e mal interpretato dal popolo del web.