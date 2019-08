Elodie appena uscita dalla doccia, la foto su Instagram: fan in delirio

Elodie appena uscita dalla doccia si mostra su Instagram tra i follower che ormai sono in delirio per ogni sua foto

Elodie si mostra in accappatoio su Instagram per stuzzicare un po’ i suoi follower. Già, lo si intende anche leggendo la frase che scrive per accompagnare l’immagine: “M’atteggio un po’”. Ormai, conosciamo bene il suo carattere: è una persona molto vera e spontanea che si mostra ai suoi follower senza filtri. Sono tante, infatti, le foto in cui la vediamo senza trucco. In questa immagine, poi, è in accappatoio, forse appena uscita dalla doccia o nel momento prima di entrarci. Lo sguardo è seducente: il raggio di luce che arriva dalla finestra si posa sugli occhi e gli dona un colore meraviglioso.

Elodie in accappatoio prima della doccia, la foto su Instagram

Elodie, dunque, si ‘atteggia’ su Instagram con questa foto in accappatoio. Potremmo dire che se lo può permettere ma qualcuno ci precede. Tra i commenti, ci sono tantissime persone che lo sostengono e che le rivolgono tantissimi complimenti.

Ma non solo, tra i commenti troviamo anche messaggi del tipo: “Domani spero di venire al tuo concerto di Sciacca……SICILIA”. Oppure: “ATTENZIONE: tutte le altre che oggi hanno deciso oppure decideranno di farsi un selfie, che non partano nemmeno😬…tu sei🔝”

Beh, dobbiamo ammette che Elodie, la cantante uscita dal talent Amici di Maria De Filippi, è veramente molto bella. Il suo ultimo pezzo, un featuring con Marracash, sta andando a gonfie vele ed è sempre tra i più ascoltati di Youtube. Un ritornello che è ormai entrato nella testa delle persone. Lo vediamo anche dal fatto che in tanti, proprio nei commenti, scrivono versi della canzone: “Con quell’aria delicata…”. Nel caso ve la foste persa, eccola:

20 milioni di visualizzazioni e tanto successo per la bella Elodie che, tra l’altro, proprio in concomitanza con l’uscita di questa canzone è apparsa in delle foto che la riprendono mentre bacia Marracash. Insomma, un amore sbocciato sul set.