Estrazioni Superenalotto, Lotto e 10eLotto oggi 8 agosto | Diretta

Estrazioni Superenalotto, Lotto e 10eLotto di oggi 8 agosto 2019: scopriamo insieme in tempo reale, in diretta a partire dalle 20.00 i numeri vincenti

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto dell’8 agosto 2019: in diretta vi sveleremo quelli che sono i numeri di questa sera a partire dalle ore 20.00. Ormai, c’è sempre più fermento per il jackpot che è arrivato addirittura alla cifra di 205.400.000 €. Nonostante diverse persone siano in vacanza, lontane dalle proprie abitudini e magari anche dalle ricevitorie italiane, continua ad essere altissimo il numero di giocatori che vuole tentare la fortuna. Anzi, a tal proposito, teniamo a ricordare che è possibile giocare al Superenalotto, al 10eLotto oppure al Lotto anche online. Basta il proprio smartphone ed una connessione a internet per provare a diventare milionari!

Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto oggi 8 agosto in diretta

Numeri vincenti del Superenalotto: 89 6 66 24 10 63

Jolly: 67

Superstar: 23

Estrazioni del Lotto in diretta

BARI 4 44 30 64 84

CAGLIARI 6 83 22 89 28

FIRENZE 61 52 6 17 47

GENOVA 40 33 5 60 81

MILANO 21 89 81 39 67

NAPOLI 5 75 74 9 81

PALERMO 42 60 28 64 69

ROMA 45 51 83 60 77

TORINO 69 53 71 74 84

VENEZIA 66 80 47 8 5

NAZIONALE 66 89 36 76 87

10eLotto, i numeri vincenti

Numeri Estratti: 4 5 6 21 33

40 42 44 45 51

52 53 60 61 66

69 75 80 83 89

Numero Oro: 4

Doppio Oro: 4 44

Questa sera si saprà se c’è, finalmente, un vincitore del jackpot del Superenalotto che, ricordiamo, è il più alto al mondo. Un jackpot che entra nei record, nella storia della lotteria italiana e non solo. Già, perché nessuna lotteria al mondo ha mai avuto un premio così alto. Infatti, da quando esiste il gioco del Superenalotto (ovvero da 22 anni), mai si era visto un premio di tale portata. La più alta vincita realizzata fino ad ora è di 177,7 milioni di euro conquistati con un sistema da 70 quote del 30 ottobre 2010. Parliamo, dunque, di quasi 9 anni fa.

Per tutte le ultime news sulle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto CLICCA QUI