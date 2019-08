Chiara Ferragni e Fedez, serata cinema nel giardino di casa a Ibiza: notte indimenticabile sotto le stelle, tra gli invitati due ospiti d’eccezione.

Chiara Ferragni e Fedez non smettono mai di far parlare di sé. La coppia si sta concedendo una vacanza da sogno a Ibiza, insieme al figlio Leone. Una vacanza indimenticabile, tra momenti di irrefrenabile passione in barca, rigorosamente condivisi sui social, e foto ‘hot’ mozzafiato per Chiara, che si sta godendo questo tempo di relax dopo un anno incredibilmente intenso dal punto di vista lavorativo. L’ultima trovata dei Ferragnez ha fatto lasciato senza parole il popolo di Instagram: ecco cosa hanno organizzato nel giardino di casa a Ibiza.

Cinema in giardino a casa di Fedez e Chiara Ferragni: la serata a Ibiza con ospiti d’eccezione

Chiara Ferragni e Fedez, si sa, sono amanti del lusso e si concedono spesso qualche eccesso. Giovani, benestanti e innamorati, i due hanno tutte le carte in regola per lasciarsi andare a qualche ‘sfizio’, facendo così sognare chi li guarda. Come dimenticare il compleanno della Ferragni a Gardaland, o i costosissimi regali di Fedez per sua moglie. Tutto lecito per due come loro, che con l’ultima trovata hanno lasciato tutti senza parole.

Desiderosi di guardare un film, i Ferragnez hanno direttamente portato il cinema a casa! Come? I due si sono fatti montare un maxi schermo nel giardino di casa a Ibiza, con tanto di poltrone chaise-longue sul prato per gli spettatori. Un’atmosfera davvero indimenticabile, che Chiara ha documentato sul suo profilo Instagram con tante foto della serata. Ma i Ferragnez non erano soli a godere di questo relax: con loro vari ospiti, tra cui un’altra coppia vip, ovvero Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, anche loro in vacanza in terra spagnola con la famiglia di lei. Una serata davvero unica, sotto le stelle, per le due coppie, che avranno sicuramente visto il docu-film sulla vita di Chiara. Scommettete?

