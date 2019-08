Dopo il loro addio dei mesi scorsi, Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini ci stanno riprovando? Ecco la clamorosa indiscrezione.

Sono passati alcuni mesi dalla rottura tra Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini, eppure sembra che ci siano delle grosse novità. Ma procediamo con ordine. Pochissimi mesi fa, la cantante del duo Le Donatella aveva annunciato, tramite una storia Instagram, la fine della sua relazione con il bel calciatore. Nonostante non fosse stato svelato da nessuno dei diretti interessati il motivo della loro chiusura, c’è chi ipotizzava che c’era un ‘terzo incomodo’. Ebbene si. Stando a quanto riportato dal web, dietro alla fine della loro relazione sembra ci fosse un’amante. Ipotesi che, tra l’altro, non è stata mai smentita né confermata. Tuttavia, però, come dicevamo, sembra che si sia smosso qualcosa. A dare questa clamorosa indiscrezione è il settimanale ‘Chi’. Ecco quanto è emerso.

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini ci riprovano: ecco l’indiscrezione

Non è assolutamente la prima volta che si parla di un presunto tradimento di Pierluigi Gollini verso la sua fidanzata Giulia Provvedi. Già all’epoca della sua partecipazione del Grande Fratello insieme a sua sorella Silvia, la bionda aveva ricevuto una segnalazione. A cui, però, non ha mai voluto dar credito. Perché, appena terminata la sua avventura nella casa più spiata d’Italia, la cantante è corsa tra le braccia del suo calciatore. A pochi mesi dalla sua uscita, però, è giunta la notizia della loro rottura. Perché? I motivi certi non si conoscono. Eppure, sembra che sia spuntata l’ipotesa ‘terzo incomodo’. Ovviamente, non c’è alcuna conferma. Eppure, stando a quanto segnalato dal settimanale ‘Chi’, sembra che i due ci stiano riprovando. Dato il loro profondo amore e legame, sembra che la bella cantante abbia deciso di dare una seconda opportunità al calciatore. Sarà così? Staremo a vedere!

