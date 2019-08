Anche Karina Cascella interviene a difesa di Raffaella Mennoia ed attacca clamorosamente Teresa Cilia: è scontro social tra le due.

È accaduto pochissimo fa lo scontro social tra Teresa Cilia e Karina Cascella. Ebbene si. Dopo la clamorosa rivelazione di alcuni retroscena su Raffaella Mennoia da parte dell’ex tronista siciliana, anche l’ex opinionista di Uomini e Donne è voluta intervenire al riguardo. Difendendo, tra l’altro, a spada tratta l’autrice del programma. E non solo. Com’è solita fare, infatti, Karina si è lasciata andare ad un duro attacco contro chi, in questi ultimi giorni, ha denigrato ed accusato la Mennoia. Risultato? Pochissimi istanti fa, Teresa ha risposto. Ecco cos’è accaduto nel minimo dettaglio.

Potrebbe interessarti anche:

Karina Cascella attacca Teresa: volano parole pesanti tra le due

In questi ultimi giorni, Teresa Cilia è un vero e proprio fiume in piena contro Raffaella Mennoia. Dopo un messaggio enigmatico scritto dall’ex tronista su Instagram, in seguito ad una frecciatina di Mario Serpa contro l’autrice di Uomini e Donne, gli accaniti sostenitori del programma hanno chiesto la verità. Com’è giusto che sia, ovviamente. E Teresa, quindi, li ha accontentati. Ecco che, dopo i nuovi retroscena raccontati poche ore fa, Karina Cascella ha voluto esprime la sua opinione. Schierandosi, tra l’altro, dalla parte di Raffaella. La bella napoletana, infatti, è certa che, tutto ciò che è stato dichiarato contro la Mennoia in questi ultimi giorni, è completamente falso. Perché non solo conosce la romana da oltre venti anni, ma anche perché conosce come lavora la padrona di casa. E, quindi, ci metterebbe la mano sul fuoco. Ma non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, Karina si schiera contro Teresa. Ritenendo, quindi, di non dover ‘sputare nel piatto dove ha mangiato’. Soprattutto perché quel programma le ha dato l’opportunità di conoscere suo marito.

Immediata è stata la reazione di Teresa. Tramite una serie di Instagram stories, l’ex tronista siciliana si è scagliata duramente contro Karina. Riportando alla luce l’episodio di Paola Frizziero. E sostenendo, infine, che l’opinionista non fa altro che coprire Raffaella perché fatte della stessa ‘pasta’.

Per ulteriori news su Teresa Cilia –> clicca qui