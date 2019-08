Lorenzo Rosso, ecco chi è il marito di Csaba dalla Zorza

Chi è Lorenzo Rosso: età, carriera e vita privata del marito di Csaba dalla Zorza. Tutto sul noto chirurgo e i dettagli del suo passato

Una vita tra cucina e tv, con la passione per il gusto e quella per l’estetica, dei piatti e non solo: questa è Csaba dalla Zorza. Il noto volto della trasmissione tv Cortesie per gli Ospiti, in onda su Real Time, è tra i personaggi più curiosi e apprezzati del panorama culinario e televisivo. Poche cose si sanno di lei, ma la sua più grande certezza si trova al suo fianco e il suo nome è Lorenzo Rosso. Scopriamo insieme chi è il marito di Csaba.

Lorenzo Rosso, ecco chi è il noto chirurgo marito di Csaba dalla Zorza: carriera e vita privata

Lorenzo Rosso e Csaba Dalla Zorza sono sposati dal lontano 2009 e sono conosciuti al pubblico come il chirurgo e la chef esteta. Il loro matrimonio, tenutosi completamente all’aperto su un immenso prato verde. Una cerimonia country chic che ha tenuto svegli gli ospiti fino alle ore più intense della notte; da quel giorno Lorenzo e Csaba hanno messo su famiglia e condividono le loro passioni sotto allo stesso tetto. Lorenzo, dalle poche fonti da cui è possibile dedurre, è un bravissimo chirurgo. Conseguita la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Milano nell’ormai lontano 1996, Lorenzo si è da subito fatto notare. Oggi è tra i più noti nel panorama dalla Chirurgia Toracica: dopo essere diventato dirigente medico della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, ha vinto numerosi concorsi per progetti di ricerca. Attualmente, inoltre, è professore presso la Scuola di Specializzazione Chirurgia Toracica dell’Università degli Studi di Milano e dal 2001 è membro della Società Italiana di Chirurgia Toracica, dal 2004 della European Society of Thoracic Surgeons e dal 2008 della European Society of Organ Transplantation. Una vita dedicata completamente al lavoro e alla famiglia; di quest’ultima però e delle sue passioni, si riesce a intuire veramente poco. Lorenzo è estremamente riservato e non ha alcun account Instagram e Facebook. Dal suo profilo Twitter si può invece risalire alle pochissime informazioni e ai suoi viaggi con Csaba. Stabilitisi a Milano, dopo anni di esperienza in giro per il Mondo, Lorenzo e Csaba hanno su famiglia: Edoardo e Ludovica i nomi dei due figli della coppia.