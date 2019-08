Melissa Satta esplosiva, il costume non lascia spazio alla fantasia. Posa sexy e super abbronzata, si conferma reginetta dei social

Un’esplosione di forme e colori, Melissa Satta destabilizza i social. Dopo i numerosi scatti che già nei giorni scorsi hanno acceso i follower, anche oggi l’ex velina si è superata. Dopo la doccia bollente di qualche giorno fa, la Satta ha ancora una volta deciso di mostrarsi in tutta la sua bellezza. Super abbronzata e super sexy, le sue vacanze in Sardegna procedono alla grande. Il ritorno con Boateng un motivo in più per sorridere, che dagli scatti trapelano serenità.

Potrebbe interessarti anche:

Melissa Satta super sexy, bellezza indiscutibile e lato B in bella mostra

Bella come sempre, felice più che mai. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno ritrovato l’amore e si stanno godendo giorni di meritato relax nella loro amata Sardegna. La felicità è stata condivisa con i fan, che hanno seguito in queste ultime settimane gli aggiornamenti costanti della coppia. Con loro il piccolo Maddox, che non potrebbe desiderare di meglio. Ma Melissa, oltre all’amore e al sorriso, si conferma regina dei social per la sua pazzesca forma fisica. Indiscutibile la sua bellezza, ma qualche scatto è decisamente di altissimi livelli, per i fan più accaniti e non solo. La posa sexy, il costume che lascia le sue forme in bella vista e l’abbronzatura hanno subito scaldato le temperature.

Incontenibile, così come dai tempi di Striscia la Notizia, Melissa Satta non perde colpi, né l’occasione per mettere in bella vista i suoi punti forti. Gli occhi non possono così che cadere sul suo lato B ed è subito folla di consensi. Una pioggia di like e commenti non nascondono l’entusiasmo dei follower, ma stavolta non c’è posto per alcuno spasimante, Melissa è di nuovo felicemente innamorata.