Meteo weekend sabato 10 e domenica 11 agosto: si prospettano dei giorni davvero bollenti, si verificherà un drastico aumento delle temperature, ecco dove.

Ci stiamo quasi avvicinando al ferragosto. E se le previsioni per questo giorno di metà mese ve le abbiamo già date, adesso tocca, invece, rassicurarvi su come saranno le previsioni meteorologiche per questo secondo weekend di agosto. Come sarà, infatti, il meteo per sabato 10 e domenica 11 Agosto? Beh, ovviamente, farà davvero caldo. Nonostante l’estate sia subentrata nettamente in ritardo, dobbiamo ammettere che le temperature alte non ci hanno mai abbandonato. E sembra proprio che nemmeno per questo weekend abbiano intenzione di farlo. Ebbene sì. È proprio così. Sabato e domenica, infatti, ci aspettano delle giornate davvero bollenti. Ecco perché. E, soprattutto, le regioni maggiormente interessate.

Meteo 10 e 11 Agosto: drastico aumento delle temperature, ecco le regione interessate

Ci avviciniamo, ormai, al vero e proprio esodo estivo. Anche per questo secondo weekend di Agosto, infatti, si prospettano numerose partenze per le proprie vacanze estive. Perciò, volete sapere come saranno le previsioni meteorologiche per sabato 10 e domenica 11 Agosto? Vi accontentiamo subito. Come detto precedentemente, sarà un weekend davvero bollente. Perché? Semplice! Le temperature aumenteranno talmente tanto da essere, addirittura, quasi roventi. Ecco tutto nel dettaglio. E, soprattutto, quali sono le regioni che sono maggiormente interessate:

Meteo Sabato 10 Agosto: in questo primo giorno del weekend, le temperature saranno davvero altissimi in gran parte dell’Italia. Sia al Nord, al Sud ed, ovviamente, anche in Sicilia e Sardegna, quindi. Pensate, a Bolzano e a Verona, stando a quanto scritto sul sito ufficiale del Meteo, si toccheranno i 37 gradi. A differenza, invece, di Milano e Verona. Dove si raggiungeranno i 35 gradi. La stessa temperature si avvertirà, più o meno, anche al Centro Italia. In particolare, a Firenze e a Roma. Leggermente più basse, invece, al Sud. Badate bene, però: leggermente. A Napoli, ad esempio, si raggiungeranno i 34 gradi;

in questo primo giorno del weekend, le temperature saranno davvero altissimi in gran parte dell’Italia. Sia al Nord, al Sud ed, ovviamente, anche in Sicilia e Sardegna, quindi. Pensate, a Bolzano e a Verona, stando a quanto scritto sul sito ufficiale del Meteo, si toccheranno i 37 gradi. A differenza, invece, di Milano e Verona. Dove si raggiungeranno i 35 gradi. La stessa temperature si avvertirà, più o meno, anche al Centro Italia. In particolare, a Firenze e a Roma. Leggermente più basse, invece, al Sud. Badate bene, però: leggermente. A Napoli, ad esempio, si raggiungeranno i 34 gradi; Meteo Domenica 11 Agosto: purtroppo cambierà ben poco in questo secondo giorno del weekend. Nonostante, infatti, c’è la possibilità di leggeri rovesci sulle zone alpine e prealpine, le temperature rimarranno le stesse. Anzi, stando a quanto scritto sul Meteo.it, subiranno addirittura un leggero aumento.

Insomma, ve l’avevamo detto che sarebbe stato un weekend davvero ‘bollente’. Per questo motivo, è necessario che voi prendiate tutte le precauzioni per il vostro viaggio. Per il resto, buona vacanze!

Per ulteriori news sul Meteo weekend, settimana e mensile –> clicca qui