Taylor Mega senza freni in barca: l’influencer pubblica una story ‘hot’ con un costume davvero troppo scollato, poi rimane in topless.

Taylor Mega è un personaggio che fa sempre molto discutere. Bellissima e sensuale come poche, l’influencer non ha peli sulla lingua e soprattutto non ha paura di mostrarsi in vesti anche molto ‘hot’, stuzzicando la fantasia di chi la segue. Sempre attenta alla cura del suo corpo con allenamenti costanti e trattamenti estetici al limite dell’estremo, Taylor ama mostrare il suo fisico mozzafiato e provocare i fan, spingendo sempre più sull’acceleratore. Le ultime storie pubblicate su Instagram ne sono la prova: scopriamole insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Taylor Mega sempre più hot in barca: prima il costume super scollato, poi il topless

Taylor Mega è una bomba sexy, c’è poco da dire. Bellezza nordica e fisico mozzafiato, l’influencer fa letteralmente impazzire il suo pubblico maschile, e non solo. Nelle ultime storie pubblicate su Instagram si è spinta sempre più in là, come è suo solito, mostrandosi in vesti man mano più ‘hot’. Taylor ha pubblicato un ‘video selfie’ con un costume nero a pezzo intero dalla scollatura talmente profonda da lasciare davvero poco spazio all’immaginazione. Decolleté esplosivo per l’influencer, che tra l’altro non era sola.

E’ chiaro che l’accompagnatore di Taylor è talmente abituato alla sua bellezza da riuscire candidamente a dormire davanti a un tale ‘panorama’. Ma l’escalation delle immagini ‘hot’ non è finita qui, perché dopo poche ore l’influencer è rimasta addirittura in topless, pur coprendosi il seno con un telo, per farsi fare un massaggio rilassante e un trattamento alle gambe. Un pomeriggio pieno di coccole tutte per sé, dunque, mentre i fan ringraziano per l’imperdibile ‘spettacolo’ offerto su Instagram.

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI