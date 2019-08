Pochissime ore fa, Teresa Cilia si è lasciata andare a delle nuove ed incredibili accuse contro Raffaella Mennoia: ecco che spuntano nuovi retroscena.

Si è scatenato un vero e proprio putiferio social da quando Mario Serpa è completamente esploso contro la redazione di Uomini e Donne. E, soprattutto, contro Raffaella Mennoia, storica autrice del programma nonché braccio destro di Maria De Filippi. Il motivo? Secondo l’ex corteggiatore romano, il suo ex fidanzato ed ex tronista, ai tempi del suo percorso, avrebbe clamorosamente finto. Ebbene si. Sarebbero spuntate delle testimonianze secondo cui Claudio Sona, durante il suo trono, era fidanzato. Ebbene. A detta di Mario, nessuno della redazione avrebbe fatto luce sulla questione. Cercando, quindi, di ‘insabbiare’ le prove. Ecco. È proprio questo il punto di partenza di questo coas accaduto dietro le quinte. Che, ovviamente, ha interessato più personaggi. Tra cui Teresa Cilia. Infatti, pochissime ore fa, l’ex tronista ha lanciato delle nuove accuse a Raffaella.

Teresa Cilia, nuove accuse per Raffaella Mennoia: lo sfogo su Instagram

Non è assolutamente la prima volta che Teresa Cilia parla di Raffaella Mennoia. Se, pochi giorni fa, l’ex tronista siciliana ha scritto un messaggio enigmatico su Instagram che ha fatto pensare che si riferisse a Raffaella Mennoia, adesso ne parla liberamente. Pochissime ore fa, infatti, la giovane donna ha lanciato delle nuove ed incredibili accuse contro l’autrice di Uomini e Donne. Dicendo non solo di essersi fidanzata all’interno del programma all’insaputa di tutti, ma anche di essere molto abile a creare un vero e putiferio social. “Lei lo sa quando le persone sono fidanzate e, quindi, fingono, ma fa finta di nulla, lo fa uscire solo al momento gisuto”, dichiara Teresa. Insomma, delle accuse dei retroscena davvero pazzeschi. Ma non è affatto finita qui. Perché la moglie di Salvatore Di Carlo è un vero e proprio fiume in piena. Infatti dichiara di essere per certa che, all’interno della redazione, Raffaella non è vista di buon occhio da molte persone. E che, addirittura, proprio quest’ultime le parlano alle spalle.

Ve l’avevamo detto, una storia davvero senza fine. Come reagirà Raffaella? Staremo a vedere!

