In seguito al caos creatosi a Uomini e Donne tra Raffaella Mennoia ed ex protagonisti, poco fa è arrivato il comunicato ufficiale, ecco quanto dichiarato.

Sono giorni che, ormai, non vi parliamo di altro. Tra Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, ed ex protagonisti del programma è scoppiato un vero e proprio caos. La vicenda è partita da Mario Serpa, ex corteggiatore ed ex fidanzato di Claudio Sona. Ed ha coinvolto anche Teresa Cilia, Jack Vanore e Gianni Sperti. Era inevitabile, quindi, che per placare ci fosse un intervento diretto della redazione. Pochissime ore fa, infatti, sul profilo ufficiale di Uomini e Donne è stato pubblicato un comunicato ufficiale. Ecco quanto dichiarato su Instagram anche a nome di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: arriva il comunicato ufficiale dopo il caos dietro le quinte

Tutti ne stanno parlando. Quello che sta accadendo, in questi ultimi giorni, a Uomini e Donne è davvero pazzesco. Ex protagonisti del programma che si scagliano contro Raffaella Mennoia e l’autrice che, di conseguenza, continua a lanciare frecciatine e ‘minacce’ sui social. Insomma, un vero e proprio caos. Sarà proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, la redazione del programma ha voluto condividere su Instagram un comunicato ufficiale. Con l’intento, quindi, di mettere a tacere queste polemiche sorte e che, come dicevamo, stanno coinvolgendo un po’ tutti. Ecco di cosa parliamo:

In seguito a tale comunicato, immediata è stata la reazione da parte dei sostenitori del programma. C’è chi, nel commentare tale post, si scaglia apertamente contro Raffaella Mennoia. E chi, invece, contro coloro che hanno ‘aizzato’ tale polemica. Tra essi, spunta il nome di Gianni Sperti. Ecco nel dettaglio il suo commento:

“Ingratitudine”, scrive a lettere cubitali Gianni Sperti. Esprimendo, quindi, il suo duro pensiero contro chi ha dato inizio a questa polemica. Voi da che parte state, invece?

Per ulteriori news su Uomini e Donne –> clicca qui