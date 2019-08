Tra i due ex protagonisti di Temptation Island, Vittorio Collina e Vanessa Cinelli c’è del tenero? Ecco la segnalazione apparsa sul web.

Quest’edizione di Temptation Island è stata davvero particolare. Tutte le coppie, esclusi Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, hanno definitivamente chiuso le loro relazioni. Anche Vittorio che, all’interno del villaggio sembra quello più ‘innamorato’, ha interrotto il suo fidanzamento con Katia. Dopo numerosi video della fotonica riminese con il single Giovanni, lo speaker ha cambiato drasticamente il suo percorso. Legandosi, come sappiamo, alla single Vanessa. Ebbene. A distanza di un mese dalla fine del programma, come saranno andate le cose tra di loro? Scopriamo insieme. Anche se vi anticipiamo che, stando a quanto si apprende dal web e da alcune Instagram stories di Vittorio, sembra che ci sia del tenero. Ecco tutto nel dettaglio.

Vittorio e Vanessa, è amore dopo Temptation Island? La segnalazione

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo del rapporto instauratosi tra Vittorio Collina e Vanessa Cinelli. All’interno del villaggio di Temptation Island, infatti, i due ragazzi avevano legato particolarmente. Tanto che, dopo il falò di confronto finale con Katia, il giovane riminese non aveva affatto nascosto la voglia e volontà di continuare a conoscere la tentatrice anche al di fuori del contesto lavorativo. Ecco. Così è stato. Da quanto appare su Instagram, alcuni ex protagonisti del programma, insieme ad alcune tentatrici, hanno raggiunto Vittorio a Rimini. E sarebbe proprio su una spiaggia dove lo speaker lavorava che i due giovani ragazzi avrebbero avuto degli atteggiamenti poco fraintendibili. Non solo, infatti, lo testimonierebbero alcune segnalazioni riportato dal VicolodelleNews, ma lo confermerebbero delle Instagram stories del giovane ragazzo. Dove i due, tra l’altro, appaiono davvero molto uniti e complici.

