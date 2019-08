Proprio oggi che compie gli anni Andrea Iannone è davvero dispiaciuto: il pilota di Moto Gp, infatti, ha ricevuto una spiacevole notizia.

Andrea Iannone compie gli anni. Ebbene si. Il pilota di MotoGp, nonché fidanzato di Giulia De Lellis compie 30 anni. Un traguardo davvero importante. E che, tra l’altro, va festeggiato alla grande. Ecco. A proposito di festeggiamenti, Andrea è davvero dispiaciuto. E sapete perché? Il motivo è davvero semplice. Proprio nel giorno del suo compleanno, infatti, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha ricevuto una spiacevole notizia. Curiosi di sapere di cosa parliamo? Vi accontentiamo immediatamente. Spiegandovi, ovviamente, tutto nel minimo dettaglio.

Sapete perché Andrea Iannone è dispiaciuto? Non è accaduto nulla di grave, sia chiaro. Eppure, a quanto pare, il pilota della MotoGp non trascorrerà il suo trentesimo compleanno insieme alla sua fidanzata Giulia. Cosa è successo? Si sono già lasciati? Assolutamente no. L’influencer, infatti, è a Roma. Perché oggi, così come il suo fidanzato, compie gli anni anche la sua piccola nipotina. Matilde, questo è il nome di sua nipote, compie due anni. E Giulia, avendo organizzato la sua festa di compleanno, non può affatto mancare. Ovviamente, però, non ha mancato di preparare delle vere e proprie sorprese per il suo compagno. Stando a quanto mostrato da alcune instagram stories del pilota, Giulia gli ha fatto recapitare, evidentemente a mezzanotte, un biglietto davvero emozionante:

“Chissà se mi perdonerai mai. Lontani ma vicini. Non c’è nessun posto al mondo dove vorrei essere”, recita il biglietto. Ma non solo. Perché, pochi istanti fa, Giulia ha condiviso, sul suo profilo Instagram, una dedica davvero strappalacrime:

Insomma, a quanto pare, i due ‘piccioncini’ per questa sera saranno separati. Ma, senza alcun dubbio, i festeggiamenti arriveranno in egual modo. Buon compleanno!

