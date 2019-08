Belen e Stefano: scoppia la passione tra i due giovani piccioncini in acqua, eppure è praticamente impossibile non notare quel dettaglio.

Sono più che innamorati Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Da quando si sono ritrovato, i due coniugi non perdono occasione di poter manifestare apertamente il loro amore. Perché in fondo è così. Sono stati diversi anni lontani, è vero, ma adesso sembra che tutto sia stato cancellato. Si amano più che mai, Stefano e Belen. Ma, soprattutto, sono uniti e felici più di prima. Non solo, infatti, lo testimoniano apertamente i continui scatti che i due ragazzi pubblicano costantemente su Instagram, ma anche quest’ultimo video lo evidenzia appieno. Tra i due piccioncini, infatti, scoppia la passione in acqua. Eppure, i fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio. Ecco di cosa parliamo.

Stefano e Belen, che passione in acqua: un altro dettaglio colpisce

Una vacanza davvero indimenticabile per Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Dopo aver ritrovato la felicità, l’amore e la spensieratezza di un tempo, i due coniugi si godono appieno la prima vacanza estiva da marito e moglie dopo la separazione. Sono ad Ibiza. E, com’è loro solito fare, i due piccioncini non perdono occasione di poter interagire con i loro followers. Pubblicando, così, scatti o video del loro soggiorno spagnolo. Pochissimi istanti fa, oltre ad un video slow motion dell’argentina mentre nuota, Belen ha pubblicato una serie di Instagram stories, in cui si nota chiaramente la passione scoppiata in acqua con suo marito Stefano. I due sono avvinghiati nell’acqua della piscina. E, tra una carezza, un bacio ed un’effusione, il ballerino napoletano mostra fuori dall’acqua il fisico della modella. Ecco. È proprio in questo momento, quindi, che si nota chiaramente il Lato B di Belen che fuoriesce.

