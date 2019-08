Bianca Atzei, colpo di fulmine con Stefano grazie alla Tatangelo e Gigi D’Alessio. Ecco come è nato l’amore col volto noto delle Iene

Le lacrime lasciano spazio ad un bellissimo sorriso sul volto di Bianca Atzei, che dopo un anno mezzo ritrova finalmente l’amore. La bella cantante, ex di Max Biagi, ha superato la delusione più grossa della sua vita e ha ritrovato l’amore. Non pensava avrebbe potuto farcela, così per lungo tempo ha smesso di credere del sentimento più bello che esista. Poi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivato Stefano Corti e ha distrutto quel muro solido costruito nell’ultimo periodo.

Bianca Atzei e Stefano Corti, un concerto dietro alla nascita dalla loro storia d’amore

Una storia d’amore ufficializzata già da un po’, ma di cui Bianca Atzei ora inizia a raccontare i retroscena. Stefano Corti, tra i volti noti delle Iene, ha rapito lo sguardo della bella cantante ex di Max Biagi, ma per conquistarla non è stato poi così facile. A raccontarlo è stato stesso la Atzei, che dopo i primi post comparsi sul suo profilo social, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni al settimanale Confidenze: la capacità di farla ridere, ridere di gusto, è stata la cosa che più di tutte ha convinto Bianca a cedere. Ma i due si sono innamorati in un preciso momento; a far scattare il colpo di fulmine sarebbero stati Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo durante un loro concerto, in cui gli occhi di Bianca e Stefano si sono incrociati per la prima volta in maniera diversa. L’entusiasmo e la voglia di averla per lui ad ogni costo hanno fatto cedere definitivamente l’ex naufraga, contentissima ora di avergli dato una possibilità. Presentazioni in famiglia già fatte, non resta dunque che lasciare al tempo la possibilità di scoprirsi giorno dopo giorno, certi che quest’amore possa finalmente restituirgli quanto tolto in passato.