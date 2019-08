Carmen Di Pietro e il toy boy Matteo, arriva l’annuncio su Instagram sulla storia finita: “Mi ha buttato nella spazzatura”

Qualche giorno fa, Carmen Di Pietro ha presentato un giovane ragazzo come suo fidanzato, un personal trainer molto più giovane di lei, 29 anni in meno per la precisione. Un vero e proprio toy boy.

“Bello, dolce e gentile. Un fisico da urlo e maniere da principe”. Così l’ha presentato al pubblico attraverso il settimanale Grand Hotel. Ma, immediatamente, è arrivata la smentita del giovane.

La foto pubblicata che ritrae i due in spaggia, in realtà, era legata ad un semplice allenamento quotidiano di ginnastica.

Matteo Alessandroni, questo il nome del ragazzo in questione, ha pubblicato una Instagram Story in cui ha smentito categoricamente questa relazione “L’ho allenata una volta e non avendo firmato delibera e consenso, ci hanno fatto sopra un gossip totalmente falso, ci hanno giocato sopra rovinando la mia immagine”.

La risposta di Carmen Di Pietro non si è fatta attendere.

Carmen Di Pietro toy boy, storia finita: “Mi ha buttato nella spazzatura”

Subito dopo la smentita del giovane Matteo Alessandroni, arriva la replica di Carmen che ha pubblicato una loro foto su Instagram spiegando che il ragazzo ha smentito la relazione, in quanto teme di essere scartato da Uomini e Donne. “Mi ha buttato nella spazzatura come una scarpa vecchia”.

La Di Pietro inoltre confessa di essersi addirittura innamorata di lui per come gli era apparso, ma poi lui non ha voluto più saperne di lei.

“Caro Matteo, nella vita l’amicizia e l’affetto valgono di più della carriera. Sei giovane e aitante ma dovrai imparare a trattare le donne con il rispetto che meritano. Ti voglio bene lo stesso” ha concluso.

Ecco il post su Instagram: