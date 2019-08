Miss Italia 2019: svelato il conduttore della nuova edizione

Conduttore Miss Italia 2019: Alessandro Greco condurrà l’ottantesima edizione della gara di bellezza.

Giravano tantissimi rumors inerenti al nome di chi sarebbe stato il conduttore di Miss Italia. Sebbene sempre nel cuore di tutti ci sia sempre il volto di Fabrizio Frizzi, quest’anno ruolo di mattatore della kermesse che elegge la donna più bella d’Italia sarà nelle mani di Alessandro Greco.

Conduttore Miss Italia 80: Alessandro Greco

L’ottantesima edizione di Miss Italia, quindi una ricorrenza piuttosto importante per la kermesse, andrà in onda sulla Rai precisamente su Rai 1 il prossimo 6 settembre e dopo diverse ipotesi inerenti i nomi dei conduttori come quelle di Flavio Insinna, Antonella Clerici e anche Nino Frassica alla fine Alessandro Greco è stata la scelta più giusta. Del resto sua moglie Beatrice Bocci nel 94 è stata classificata seconda proprio al concorso. Miss Italia 80 è quindi una edizione particolarmente ricca ed intensa di momenti storici anche che ripercorrono la tradizione del programma. La vedremo in onda in diretta dal Pala Invent di Jesolo e sarà uno show a tutti gli effetti. Come ha detto la RAI infatti le protagoniste non saranno solo le ragazze in gara, ma anche tanti vip e volti noti del mondo dello spettacolo che racconteranno le loro storie e onoreranno l’ottantesima edizione di questa gara.

Novità Miss Italia 2019: voterà solo il pubblico

La novità vera e propria per Miss Italia 80 sarà il metodo di giudizio: il voto. Perché per la prima volta non ci sarà la giuria tecnica, ma Miss Italia verrà eletta soltanto dagli spettatori da casa tramite il televoto. Alessandro Greco quindi avrà questa importante compito di condurre e portare a casa questo appuntamento così importante. Speriamo che riesca a fare un ottimo lavoro proprio per celebrare questo importante anniversario della gara di bellezza più importante d’Italia.

