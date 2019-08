Cristina Buccino si lascia immortalare a bordo piscina: il costume che indossa è troppo sgambato, ecco perciò che spunta il tatuaggio hot proprio lì.

Una foto davvero da togliere fiato quella pubblicata da Cristina Buccino pochissimi giorni fa. Com’è solita fare, la modella ha condiviso uno scatto della sua vacanza. E così, a bordo piscina e con un costume davvero ‘striminizito’, la sensuale sorella Buccino entusiasma tutti i suoi sostenitori. Perché? Beh, il bikini indossato dalla modella è davvero troppo piccolo. Ma non solo. Soprattutto, il classico ‘pezzo di sotto’ è davvero troppo sgambato. Proprio per questo motivo, è inevitabile che si intraveda quel particolare tatuaggio proprio lì. Curiosi di scoprirlo? Ve lo sveliamo immediatamente.

Cristina Buccino, il costume è sgambato: il tatuaggio proprio lì manda in estasi

Cristina Buccino, come dicevamo, è solita intrattenere i suoi sostenitori con delle foto davvero da mozzare il fiato. E che, ovviamente, in un batter d’occhio, riescono a darle un successo davvero smisurato. Così come quest’ultima. Pochissimi giorni fa, la modella ha condiviso una foto davvero incredibile. È estate. Ed, ovviamente, si trascorre la maggior parte del tempo libero in costume, a mare, in piscina. Ed, infatti, la bella Cristina si mostra proprio così: a bordo piscina. Ma non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, la bellezza e la sensualità della modella di Castrovillari viene ancora di più evidenziata dal tipo del costume indossato. Con un entusiasmante bikini nero, la Buccino seduce Instagram. Sapete perché? Semplice! Il costume indossato è davvero mignon. Soprattutto, il pezzo di sotto. Anzi, per dirla meglio, è davvero troppo sgambato. Inevitabile, quindi, che fuoriesca il tatuaggio ‘hot’ proprio lì.

Lo avete notato anche voi? Beh, diciamo che è impossibile non farci caso. Cosa sarà disegnato? Ovviamente, è davvero difficile carpirne il significato. Eppure, per essere stato disegnato in un posto così ‘intimo’, deve avere senza alcun dubbio, un significato davvero speciale per Cristina.

