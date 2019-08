Diletta Leotta quasi nuda nelle sue Instagram Stories: scollatura e spacchi profondissimi, il ballo della conduttrice è ‘hot’. Scopriamo il suo look bollente.

Basta poco a Diletta Leotta per fare impazzire i suoi fan. La conduttrice sportiva è una vera e propria icona sexy per gli uomini. E non solo per gli amanti dello sport. Diletta infatti è seguitissima non solo nelle trasmissioni che conduce, ma anche sui social. In particolare Instagram, il social preferito dai Vip. Dove la ‘Diletta Nazionale’ ama postare foto e video, spesso decisamente bollenti. È quello che è accaduto poco fa, nelle sue Instagram stories. La Leotta si trova a Porto Cervo e durante una serata indossa un abito che ha davvero incantato i followers. La conduttrice è praticamente ‘quasi nuda’! Diamo un’occhiata.

Diletta Leotta quasi nuda su Instagram: l’abito hot fa impazzire i followers

Diletta Leotta sembra non avere rivali. La bionda del pallone ha conquistato davvero tutti con la sua inconfondibile bellezza. Che Diletta ama mettere in mostra attraverso il suo profilo Instagram. Come ha fatto qualche ora fa, quando ha postato alcune stories della sua serata a Porto Cervo. Una serata di allegria e divertimento, in cui la conduttrice si lascia andare a un ballo scatenato. Un ballo che quando si tratta di Diletta non può che definirsi hot. L’abito indossato dalla Leotta copre davvero poco del suo splendido corpo. Guardare per credere:

Un abito davvero notevole, quello scelto da Diletta ieri. Che non passa inosservato, e non certo per via del colore arancio acceso. Scollatura profondissima e ben due spacchi altissimi ai lati della gonna: insomma, si può dire che Diletta sia quasi ‘nuda’. per la gioia dei suoi fedelissimi followers, che ancora una volta hanno potuto ammirare la bellezza della loro beniamina. Che dire, Diletta Leotta non sbaglia un colpo!