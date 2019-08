Federica Panicucci inquadrata di spalle mentre è al mare alle Maldive: lato B mozzafiato, ma c’è chi ‘critica’

Federica Panicucci sta trascorrendo qualche giorno di vacanza alle Maldive, adesso che i suoi impegni lavorativi le stanno dando un po’ di tregua. Prima di iniziare una nuova stagione televisiva, dunque, meglio andarsene un po’ al mare. E la prova costume? Com’è andata quest’anno? Beh, parliamo di Federica Panicucci… come potrebbe andare se non meravigliosamente bene?

Federica Panicucci, prova costume: lato B mozzafiato alle Maldive

La conduttrice di Canale 5 si è presa qualche giorno di vacanze per isolarsi dal resto del mondo. E quale posto migliore delle Maldive? Mare azzurro, sabbia bianca, e l’amore della sua vita accanto. Insomma, cosa si può desiderare di più?

Federica ha anche postato alcune foto delle sue vacanze alle Maldive appena iniziate. Un costume strettissimo e l’inquadratura di spalle offrono ai follower di Instagram una ‘veduta’ spettacolare sul suo fisico mozzafiato. Non sappiamo quale sia il suo segreto per essere così in forma, ma dobbiamo ammettere che abbiamo visto poche persone che riescono a tenere la linea come lei.

“Scusate le spalle”: il messaggio che accompagna la foto. Ci sono commenti di ogni genere, anche di persone che la attaccano per la foto ‘di spalle’. Ma poi arrivano messaggi come questo: “Quando l’invidia è sempre troppa ostenta! Complimenti veramente hai un fisico divino …. complimenti”. Insomma, come vediamo, il pubblico social si divide per questa foto pubblicata dalla Panicucci. E voi da che parte state?

Sempre sulla cresta dell’onda

A proposito di Maldive e di mare, sottolineiamo che Federica Panicucci è sempre sulla cresta dell’onda con la sua carriera lavorativa. Una carriera che ha preso il via diversi anni fa e che adesso le dona tanta popolarità e successi uno dietro l’altro. Conduttrice insostituibile di Uno Mattina di Mediaset, quest’anno l’abbiamo vista anche a Capodanno in Musica. Pronti per la prossima stagione televisiva?

