Anche Francesco Chiofalo si schiera dalla parte di Raffaella Mennoia in tutta la vicenda di Uomini e Donne: poco fa, l’attacco a Teresa e Mario.

È l’argomento della settimana: Uomini e Donne. Ed, in particolare, lo scontro tra Mario Serpa, Raffaella Mennoia e Teresa Cilia. Tutta la vicenda è partita una settimana all’incirca. E, da quel momento, si è scatenato un vero e proprio putiferio social. Sono giorni, infatti, che tra i tre protagonisti del programma volano accuse, frecciatine e parole pesanti. Inevitabile, quindi, che le persone sul web ne parlino. Non soltanto i sostenitori dello show, ma anche chi, negli passati, vi ha partecipato. Dopo Sara Affi Fella, tocca anche a Francesco Chiofalo esprimere il suo giudizio. Ecco quanto dichiara il romano. Anche se vi anticipiamo che l’ex concorrente di Temptation Island lancia un clamoroso attacco a Teresa e Mario. Ecco perché.

Francesco Chiofalo difende Raffaella: l’attacco a Teresa e Mario

Non si fa altro che parlare di questo scontro social tra Raffaella Mennoia e due ex protagonisti di Uomini e Donne: Teresa Cilia e Mario Serpa. Sono proprio questi ultimi due, infatti, che hanno dato origine ad una vera e propria polemica social. A cui, ovviamente, l’autrice non perde mai occasione di poter rispondere direttamente. Se ne stanno dicendo di tutti i colori, in questi ultimi giorni. E così, il popolo del web ha iniziato anche a farsi un’idea. E a schierarsi, ovviamente. C’è chi è dalla parte di Raffaella. E chi, invece, dalla parte di Mario e Teresa. Così come Karina Cascella e Francesco Chiofalo. Su richiesta dei suoi fan, anche l’ex concorrente di Temptation Island ha espresso la sua opinione al riguardo. Volete sapere quale è? Semplice! Anche il romano si schiera pubblicamente dalla parte di Raffaella Mannoia. Attaccando, quindi, gli altri due. In particolare, stando a quanto riferisce Francesco su alcune sue recenti Instagram Stories, Teresa e Mario dovrebbero essere soltanto riconoscenti verso l’autrice di Uomini e Donne per aver raggiunto la fama tanto agognata. Ma non solo. Perché, addirittura, Francesco ritiene che, in questo momento, la siciliana stia facendo la vittima inutilmente. Soprattutto perché è stata la prima ad iniziare questo ‘litigio’. Che ne pensate?

