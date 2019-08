Continua lo scontro a Uomini e Donne: poche ore fa, Mario Serpa ha lanciato una bordata assurda a Gianni Sperti su Instagram, ecco cos’è accaduto.

È davvero una storia senza fine. Pochissime ore fa, Mario Serpa ha lanciato un nuovo e duro attacco a Gianni Sperti. In seguito, infatti, al botta e risposta tra il ballerino pugliese e l’ex tronista siciliana Teresa Cilia, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, nonché ex fidanzato di Claudio Sona, è intervenuto nuovamente sul web contro il suo ‘collega di lavoro’. In un nostro recente articolo, vi avevamo parlato di una frecciatina che il romano aveva lanciato a Gianni ed, ovviamente, la sua conseguente risposta. A quanto pare, però, non sembra affatto essere finita qui. Ecco, infatti, l’ultima bordata assurda contro l’ex marito di Paola Barale.

Mario Serpa, che bordata su Gianni Sperti: le dure parole

In seguito alla frecciatina lanciata da Mario Serpa a Gianni Sperti e la risposta del ballerino, l’ex opinionista di Uomini e Donne, tramite un’instagram stories, ha chiarito le cose. Stando a quanto scritto, quindi, il ballerino pugliese avrebbe mal interpretato le parole del romano. Bene. Situazione risolta, quindi? Assolutamente no! Subito dopo alcuni attacchi di Gianni verso Teresa Cilia, anche Mario ha voluto schierarsi dalla parte dell’ex tronista siciliana. E così, commentando un post Instagram che riportava lo sfogo del pugliese, il romano si è lasciato andare a delle parole al veleno contro di lui. “Mi portavo il mangiare da casa”, sbotta Mario. Rispondendo, quindi, all’accusa di aver tratto, sia lui che Teresa, dei vantaggi in seguito alla loro partecipazione a Uomini e Donne. Ma non solo. Perché, da come si può vedere, il romano ‘critica’ ampiamente l’abitudine di Gianni di firmare tutto ciò che scrive su Instagram? La domanda adesso sorge spontanea: come continuerà? Lo scopriremo molto presto!

