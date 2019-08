Giulia De Lellis dice la sua sulla lite social di Uomini e Donne e difende Raffaella Mennoia: “Basta parlare di cavolate”. Ecco la sua opinione.

Lo scontro social tra Raffaella Mennoia ed alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne divide il web. Se gran parte dei fan della trasmissione si sono schierati dalla parte di Mario Serpa e Teresa Cilia, non si può dire lo stesso di molti altri protagonisti del programma. Sono stati in tanti, infatti, nelle ultime ore, a voler dimostrare la propria ‘solidarietà’ virtuale all’autrice di Uomini e Donne, e al lavoro svolto dalla redazione del programma. L’ultima a ‘schierarsi’ dalla parte della Mennoia è stata Giulia De Lellis, che dopo l’esperienza nella trasmissione è diventata una delle influencer italiane più seguite. Scopriamo cosa ha detto in merito alla complicata vicenda!

Potrebbe essere anche:

Giulia De Lellis difende Raffaella Mennoia dopo lo ‘scontro social’ di Uomini e Donne

Anche Giulia De Lellis ha voluto dire la sua sullo scontro social più acceso del momento. L’ex fidanzata di Andrea Damante non ha potuto che schierarsi dalla parte di Raffaella Mennoia. Giulia pubblica alcune stories, in cui invita i followers a smetterla di credere alle cavolate degli ultimi giorni: “Non credete a queste cose. Mi fa sorridere sentire certe cose, sono loro che hanno regalato l’amore a tantissime persone, si sono presi cura di tanti ragazzi e hanno regalato loro un futuro diverso”. Con queste parole Giulia difende la redazione di Uomini e Donne, ringraziando ancora una volta il programma che le ha regalato il successo. Su Raffaella Mennoia: “Raffy è straordinaria come tutto il team di Uomini e Donne, parlo a nome di tutti quelli che hanno potuto vivere la bellezza di quel programma”. Insomma, la De Lellis non ha dubbi. E difende a spada tratta Raffaella e company. E voi, da che parte state?