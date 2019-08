Dopo l’attacco di Karina Cascella a Teresa Cilia, l’ex opinionista di Uomini e Donne ha ricevuto numerose critiche su Instagram: ecco il suo amaro sfogo.

Sapevamo che sarebbe successo. Ed, infatti, è accaduto. Subito dopo il clamoroso attacco di Karina Cascella nei confronti di Teresa Cilia, il popolo web si è completamente scatenato contro l’ex opinionista di Uomini e Donne. C’è, ovviamente, chi è dalla sua parte. E concorda con ogni singola parola. Ma c’è, inoltre, anche chi non approva quanto dichiarato dalla napoletana. Inondandola, quindi, di commenti negativi e, soprattutto, critiche. O, perlomeno, è questo che si evince dall’ultima Instagram stories della Kascella. Pochissime ore fa, infatti, l’attuale opinionista di Barbara D’Urso si è lasciata andare ad un amaro sfogo sui social. Ecco cosa scrive.

Potrebbe interessarti anche:

Karina Cascella sommersa dalla critiche dopo l’attacco a Teresa: lo sfogo

Proprio ieri si è consumato un nuovo ‘episodio’ del caso Uomini e Donne. Ed, in particolare, dello scontro tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia. Dopo la clamorosa rivelazione dell’ex tronista siciliana sull’autrice del programma, sono intervenute terze persone. Non solo, infatti, Mario Serpa ha condiviso appieno le rivelazioni di Teresa, ma anche Karina Cascella ha espresso il suo parere. Tacciando la giovane Cilia di ingratitudine. Ecco. Evidentemente, in seguito a queste Instagram Stories, l’ex opinionista dello show ha ricevuto numerose critiche. Tanto che, pochissime ore fa, ha condiviso un nuovo ed amaro sfogo sul suo account ufficiale.

Ecco. Karina parla di cattiveria. Cosa sarà accaduto, quindi? Si riferirà ai commenti sul web riguardati la questione oppure a commenti rivolti verso di lei? Ovviamente, non è possibile saperlo. Ma, a quanto pare, la Cascella deve aver letto dei pareri davvero incredibile. Altrimenti, non sarebbe mai arrivata a fare uno sfogo del genere.

Per ulteriori news su Karina Cascella –> clicca qui