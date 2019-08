Uomini e Donne, anche l’ex tronista Lorenzo Riccardi interviene a favore di Raffaella Mennoia: ecco lo sfogo del ‘cobra’ su Instagram.

Non poteva affatto mancare lui: Lorenzo Riccardi. Anche il ‘Cobra’ è voluto intervenire sul litigio che vede coinvolti Raffaella Mennoia, Teresa Cilia e Mario Serpa. È, ormai, da quasi una settimana che, sui social, sta accadendo davvero di tutto. Accuse, frecciatine e nuove rivelazione, sono gli ‘ingredienti’ principali di questo caos che sta accadendo dietro le quinte di Uomini e Donne. E così, come tanti anche altri personaggi, anche l’ex tronista pugliese ha voluto esprime la sua opinione al riguardo. Difendendo, ovviamente, Raffaella. E, soprattutto, tutelando la veridicità del programma. Ecco quanto dichiara, durante un suo sfogo Instagram, il fidanzato di Claudia Dionigi.

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi si schiera dalla parte di Raffaella: lo sfogo Instagram

Il web pullula di notizie riguardati questo litigio tra Raffaella Mennoia ed ex protagonisti del programma. In particolare, come dicevamo precedentemente, l’ex tronista siciliana Teresa Cilia e l’ex corteggiatore e fidanzato di Claudio Sona, nonché attuale opinionista del programma. Ognuno si è schierato dalla parte di chi, secondo il loro modesto parere, ha ragione. E, soprattutto, la verità. Non lo ha fatto solo la ‘gente comune’, ma anche persone che, il contesto di Uomini e Donne e Raffaella Mennoia, lo hanno vissuto. E così, dopo Francesco Chiofalo e Giulia De Lellis, è il turno di Lorenzo Riccardi. Pochissime ore fa, infatti, l’ex tronista si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram da cui si evince chiaramente che anche lui è dalla parte dell’autrice. Smentendo, quindi, categoricamente le voci insistenti contro di lei di questi ultimi giorni. “Raffaella è una grande donna. A me e a Claudia ci ha aiutato nei migliori dei modi”, dichiara il Cobra. Ma non solo. Perché Lorenzo non perde assolutamente occasione di poter testimoniare ed accertare la veridicità del programma.

Per ulteriori news su Lorenzo Riccardi –> clicca qui