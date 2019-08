In questa ultima foto su Instagram, Maddalena Corvaglia è davvero ‘spericolata’: eppure, i suoi sostentori non possono fare a meno di notare un dettaglio.

Il debutto di Maddalena Corvaglia nel mondo dello spettacolo è avvenuto anni fa. Quando, accanto ad Elisabetta Canalis, la pugliese è stata la velina ‘bionda’ di Striscia la Notizia nel lontano 1999. Ed è da quel preciso momento, infatti, che il suo successo è stato immediato e, soprattutto, sconsiderato. Non soltanto, infatti, negli anni seguenti è stata alla conduzione di Paparessima Sprint accanto a Vittorio Brumotti, ma è stata anche la protagonista di un calendario davvero sexy, data la sua perfetta forma fisica. Ebbene. Sono passati tantissimi anni da quel preciso momento, eppure Maddalena è rimasta sempre la stessa. Bella, simpatica e, soprattutto, con un fisico davvero da invidiare. Lo testimonia questo ultimo scatto. Dal quale, molti suoi fan, evincono un dettaglio davvero clamoroso.

Maddalena Corvaglia, la maglia è troppo corta: un dettaglio cattura l’attenzione

Maddalena Corvaglia è una vera e propria celebrità anche a livelli ‘social’. Sul suo account ufficiale Instagram, infatti, la sua gallery pullula di foto davvero incredibili. Soprattutto, in questo ultimo periodo. Ebbene. Proprio un’ultima di esse, ha catturato, senza alcun dubbio, l’attenzione di tutti. Curiosi? Ve la mostriamo immediatamente:

Ecco. Da come si può ben vedere, Maddalena si mostra ai suoi followers in una versione completamente ‘spericolata’. A bordo di una jeep, l’ex velina di Striscia la Notizia si mostra in tutta la sua bellezza. Da come si vede chiaramente quindi, la belle pugliese indossa una maglia davvero troppo corta che, da quanto si evince dai commenti, fa notare un particolare dettaglio. Di cosa parliamo? Diamo un’occhiata ad una serie di commenti dei suoi followers:

Gli addominali: questo è il dettaglio che è non è affatto passato inosservato. In effetti, è praticamente impossibile non notarli.

