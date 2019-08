Matteo Bocelli, chi è: curiosità, musica e cosa sapere sul figlio di Andrea

Chi è Matteo Bocelli e cosa sapere sul figlio del famoso cantante lirico Andrea che oggi firma con la Capitol Records.

L’abbiamo visto sul palco del Festival di Sanremo insieme a papà, ma oggi Matteo Bocelli cammina vola e canta da solo visto che ha appena firmato un contratto con la Capitol Records. Ma chi è Matteo Bocelli? Sicuramente dal cognome capiamo subito che si tratta del figlio del cantante lirico Andrea Bocelli e di Enrica Cenzatti. Matteo ha un fratello, Amos, che invece è ingegnere e ha una sorella Virginia nata dal secondo matrimonio del papà. Come abbiamo detto oggi il giovane Bocelli vola da solo, ma cerchiamo di conoscerelo meglio.

Matteo Bocelli: chi è, cosa sapere e dove ha studiato

Matteo Bocelli ha seguito le orme del padre diventando un cantante lirico. A sua volta ha studiato al conservatorio di Lucca e ha accompagnato il padre in giro per il mondo a seguire tutti i suoi concerti e a cantare con lui, ma non solo. Data la sua bellezza Matteo ha anche fatto un primo passo nel mondo della moda dove è stato scelto per rappresentare Guess e Paul Martian tra le altre. Matteo Bocelli come abbiamo detto è un cantante lirico e ha scelto di seguire le orme del padre. Sicuramente come ha detto lui stesso, l’importante cognome che si porta addosso lo ha nettamente aiutato nel mondo della musica, ma la sua bravura lo ha portato a conoscere personaggi famosi come Bella Hadid, Ed Sheeran e Dua Lipa. Oggi per il figlio di Bocelli arriva poi una bellissima notizia perché a soli 21 anni ha firmato un contratto con la storica etichetta americana La Capital Records che tra le sue righe conta artisti come Katy Perry, Norah Jones e nel passato Frank Sinatra e nei suoi studi hanno registrato anche artisti come i Muse e gli Imagine Dragons. Insomma, Matteo è pronto a calcare i palchi da solo ormai.

