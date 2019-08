Olivia Culpo chi è: età e vita privata della donna più sexy del 2019

Olivia Culpo: è così che si chiama la modella più sexy del mondo secondo Maxim, ma andiamo a scoprire chi è e cosa fa nella vita

Olivia Culpo è sicuramente una delle donne più belle e sexy del mondo. Secondo la rivista Maxim, che ha appena pubblicato la sua classifica annuale sulle donne più ‘piacenti’, Olivia è al primo posto in classifica nell’anno 2019. Ma sapete proprio tutto di lei? Certo, forse la seguite su Instagram ed avete già visto qualche suo scatto mozzafiato proprio lì. Ma conoscete la sua età, dove è nata, il lavoro, la vita privata? Beh, forse qualche dettaglio tra questi vi è scappato ed è bene ricordarvelo.

Olivia Culpo: chi è la donna più sexy del 2019

Di lei sappiamo che è statunitense. Ha 27 anni ed è stata Miss Universo. Ha studiato all’università, ma al momento il suo nome è associato ad una donna bella almeno quanto Kate Upton, Hailey Baldwin e Stella Maxwell, per citare alcune delle più belle al mondo che già conosciamo. E’ la classica bellezza mediterranea. Piace. Piace davvero tanto. Su Instagram conta più di 4 milioni di follower. Ha un corpo mozzafiato che farebbe invidia a qualsiasi altra donna del pianeta. Ama metterlo in mostra. E’ molto sensuale. Le piace vestire in maniera provocante: bikini minuscoli, maglie scollate, abiti cortissimi. Insomma, chi più ne ha, più ne metta. E’ davvero difficile sfogliare Instagram senza soffermarsi su una sua foto. Ha gli occhi tirati, la carnagione abbastanza scura, le labbra carnose. Insomma, una vera e propria bomba per chi la osserva anche solo da lontano, mentre è in passerella.

Carriera lavorativa

Come detto, è americana. E’ nata a Cranston nel 1992 e la sua famiglia era composta da tutti musicisti. Così, anche lei ha voluto cimentarsi con la materia imparando a suonare il violoncello: si è anche diplomata alla St. Mary Academy Bay View nel 2010 per poi continuare gli studi all’università di Boston. E’ anche entrata a far parte di diversi corpi musicali, ma poi la strada della moda ha cominciato ad illuminarsi davanti ai suoi occhi. Ecco che fa il suo debutto nel mondo della moda e dello spettacolo posizionandosi al primo posto al concorso di bellezza Miss Rhode Island USA. Dopo un po’ vincerà il titolo di Miss Universo e di lì in poi soltanto successi, fino ad oggi, che si ritrova ad essere nominata donna più sexy del pianeta da Maxim.