“Paolo Bonolis è sparito”: la frecciatina al conduttore arriva proprio da lei

Frecciatina a Paolo Bonolis “E’ sparito” in un’intervista appena rilasciata: ecco cosa ha detto sul conduttore la donna che ormai

Manuela Blanchard è la storica conduttrice del programma “Bim Bum Bam”, la cui ultima puntata è andata in onda circa 35 anni fa. Dopo lunghi anni di slenzio, Manuela ha rilasciato un’interessante intervista al Corriere della Sera. Ha da poco compiuto sessant’anni ed ha voluto raccontare di come è cambiata la sua vita da quando ha raggiunto il successo con quella trasmissione. Attualmente, vive in Brianza, un po’ in disparte, lontano dal caos della città. Nella sua intervista c’è anche un riferimento a Paolo Bonolis.

Manuela Blanchard rivela: “Paolo Bonolis è sparito”

Non è mancata una parentesi su Paolo Bonolis della Blanchard: “Avevamo un ottimo rapporto ma negli ultimi anni lui è letteralmente sparito. All’inizio non è stato facile, ma poi ci siamo trovati molto bene”. Poi, ammette: “Volevo fare nuovi format, ma mi dissero no. Rifiutai di fare telepromozioni, in quel modo non sarei cresciuta professionalmente”. Insomma, una frecciatina, questa, all’ormai ex collega Paolo Bonolis? Chissà, magari, questa intervista segnerà l’inizio di un rapporto d’amicizia rinnovato. Potrebbe anche chiamarsi oppure mandarsi un messaggio. Solo per chiedere: “Come stai?”. Staremo a vedere.

Nell’intervista, tra l’altro, ha anche riportato di come non si fosse accorta di essere incinta al momento del provino per entrare a Bim Bum Bam: “Dovevo fare un provino per sostituire Licia Colò. Mi presero ma poi mi accorsi di aspettare un figlio. Figurarsi, in una trasmissione per bambini! Allora raccolsi l’energia, girai tutte le puntate possibili. Poi al sesto mese mi ammalai di broncopolmonite: l’aria condizionata negli studi tv dell’epoca era letale”.

Cosa fa oggi Manuela Blanchard

Lo ha rivelato lei stessa a Fanpage: “Mi occupo di cose che mi interessano, come lo yoga. Ho una scuola di Tai Chi, si sta benissimo anche senza la tv”. Con il mondo della televisione ha chiuso. Adesso, si ritrova a 60 anni con tante cose da fare, tante passioni da coltivare e ne è felicissima. Ha ritrovato sé stessa ed è in armonia con il proprio io interiore.