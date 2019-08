Raffaella Fico fa il bis, nuovo scatto hot e lato B in primo piano. Il costume è minuscolo e non c’è spazio per la fantasia

Ore bollenti quelle che sta vivendo e condividendo Raffaella Fico. Sul suo profilo Instagram, infatti, si sono letteralmente alzate le temperature e gli ultimi scatti ci hanno messo veramente poco a fare il giro del web. Così, nell’ultima settimana, è già il secondo scatto che l’ex di Balotelli posta senza alcun pudore, mettendo le sue curve in bella mostra. Dopo la foto di qualche giorno fa, infatti, la Fico è tornata a far scintille sui social con uno scatto veramente hot.

Gli scatti di Raffaella Fico stanno facendo impazzire il web. La benna modella napoletana, che in questi anni si è allontanata parzialmente dalla tv dedicandosi prettamente alla vita di mamma, ha deciso di infiammare l’estate dei suoi follower. Gli scatti postati negli ultimi giorni sono di gran lunga i più chiacchierati del web. Diversamente da come siamo abituati a vederla, Raffaella si lascia andare a pose bollenti e sguardi intensi, con outfit e bikini striminziti che non lasciano molto spazio alla fantasia. Il suo lato B è già stato messo in risalto qualche giorno fa, ma oggi Raffaella ha deciso di replicare.

La foto la ritrae di schiena poggiata ad un muretto, slip rigorosamente sgambato e curve da far perdere il fiato. Non le manda certo a dire, anche se il testo che accompagna la foto istiga i fan, non sempre gentilissimi e delicati nei suoi riguardi. Il testo della canzone utilizzata rende perfettamente l’idea di ciò che mostra, ma le critiche di averla utilizzata in maniera inappropriata sono subito dietro l’angolo. Cosa ci riserverà ancora nelle prossime ore?