Pochissime ore fa, sul profilo ufficiale di Uomini e Donne è stata pubblicata una foto dell’apertura dei nuovi casting: subito è scattata la protesta.

In questi giorni si sta consumando una vera e propria ‘tragedia’ in casa Uomini e Donne. È da circa una settimana, infatti, che Raffaella Mennoia, autrice del programma, risponde e lancia frecciatine sui social. In particolare, contro Mario Serpa e Teresa Cilia. Eppure, nonostante questo ‘putiferio’ social, pochissime ore fa, sul profilo ufficiale Instagram del programma, è stata pubblicata una foto in cui si annunciava l’apertura dei casting per la prossima stagione del dating show. Immediata, però, è stata la reazione dei sostenitori del programma. Che, nel commentare suddetto annuncio, hanno dato origine ad un’ulteriore polemica. Ecco di cosa parliamo.

Uomini e Donne, l’annuncio dei casting per la nuova edizione scatena una polemica social

Essere tronisti o corteggiatori di Uomini e Donne, ammettiamolo, è il ‘sogno’ di tantissimi ragazzi e ragazze. Non nascondiamolo: partecipare al programma è, infatti, un ottimo trampolino di lancio. Proprio per questo, ogni anno, sono davvero numerose le persone che vi partecipano ai casting. Ecco. A proposito di questo, pochissime ore fa su Instagram, è stato annunciato ufficialmente l’apertura dei nuovi provini per la prossima edizione. Ma, come dicevamo precedentemente, appena pubblicata suddetta foto, i sostenitori del programma hanno dato origine ad una protesta social. La maggior parte di loro, infatti, chiedono alla redazione di scegliere persone ‘normali’. E, quindi, non appartenenti affatto al mondo dello spettacolo. O che, perlomeno, non vi hanno già lavorato. In realtà, non è assolutamente la prima volta che i fan fanno questa richiesta. Ma, dato anche gli ultimi troni e le ultime vicende, gli appelli si fanno sempre più incalzanti e numerosi. Verranno accontentati? Verranno scelte persone che partecipano al programma per trovare l’amore vero? Staremo a vedere! L’appuntamento è per il 16 settembre sempre su Canale 5.

