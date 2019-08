Uomini e Donne, come è nata davvero la lite tra gli ex protagonisti e Raffaella Mennoia? Tutto quello che c’è da sapere sullo scontro social del momento.

Uomini e Donne è in pausa per le vacanze estive, ma sul web non si parla d’altro. Quello che sta accadendo negli ultimi giorni su Instagram è un vero e proprio scontro social. I protagonisti della diatriba sono alcuni tra gli ex partecipanti alla trasmissione di Maria De Filippi, che si sono scagliati contro la redazione del programma. Nello specifico, contro Raffaella Mennoia, una delle autrici di spicco di Uomini e Donne. Ma come è nata davvero la ‘telenovela’ che da giorni tiene incollati allo schermo i fan? Ripercorriamo per filo e per segno quanto accaduto.

Potremmo definirlo ‘Uomini e Donne Gate’ il battibecco social senza fine scoppiato negli ultimi giorni su Instagram. Ormai sono tanti gli ex volti del programma che si sono inseriti nella vicenda. Ma come è nato tutto? Ebbene, i primi due a ‘scontrarsi’ sono stati Mario Serpa e Raffaella Mennoia. L’ex corteggiatore del trono gay non ha apprezzato alcune parole dell’autrice, che ha difeso a spada tratta Claudio Sona, ex tronista ed ex fidanzato di Mario. Secondo Mario, la redazione e, nello specifico, Raffaella avrebbero ‘tutelato’ Claudio, nonostante le voci del suo fidanzamento durante il trono. Per Serpa, Raffaella sarebbe ‘di parte’, proteggendo alcuni protagonisti anche se sbagliano, ma non esitando ad accusarne pubblicamente altri.

Un’accusa questa di Mario che è diventata l’inizio di una vera e propria guerra social. Con tanto di schieramenti. A difesa della Mennoia, è arrivato prontamente Gianni Sperti, da anni opinionista del programma. “Ingratitudine”, è questa la parola con cui Gianni ha definito gli atteggiamenti di alcuni ex del programma. Totalmente d’accordo con Mario, invece, si è mostrata Teresa Cilia, ex tronista, che specifica come lei pensi cose negative di Raffaella, non dell’intera redazione o di Maria De Filippi, che ringrazierà a vita. Teresa non spiega nei dettagli le ‘colpe’ della Mennoia, ma lascia intuire che l’autrice si è comportata parecchio male durante una puntata speciale di Temptation Island, in cui la Cilia partecipò con Salvatore Di Carlo. Cosa sarà successo?

Gli altri protagonisti

Ma non è finita qui. Altri hanno preso parte allo scontro infinito. Dalla parte di Raffaella, si sono schierati la cara amica Karina Cascella, Giulia De Lellis, Francesco Chiofalo e Lorenzo Riccardi. La nota influencer Deianira invece crede alle parole di Teresa e Mario. Come la maggior parte del popolo del web, che non sembra apprezzare molto alcuni atteggiamenti della Mennoia. E voi, da che parte state?