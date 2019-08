Uomini e Donne, Gianni Sperti attacca, Teresa Cilia risponde: continua la lite social tra alcuni dei protagonisti del programma di Maria De Filippi.

Continua lo scontro social più caldo del momento. I protagonisti li conosciamo bene. Sono i volti di una delle trasmissioni più seguite della nostra tv, Uomini e Donne. L’ultimo botta e risposta riguarda Teresa Cilia e Gianni Sperti. Quest’ultimo sin dall’inizio si è schierato dalla parte di Raffaella Mennoia e della redazione del programma. E qualche ora fa ha postato un’altra stories in cui ha lanciato una frecciatina ad alcuni ex protagonisti della trasmissione. Poteva mai mancare la risposta dell’ex tronista sicialiana? Ovviamente no. Teresa ha sferrato il contrattacco con un’altra storia di Instagram. Ecco cosa si sono detti.

Uomini e Donne, Gianni Sperti e Teresa Cilia: è guerra social

Un battibecco social che non sembra avere fine, quello che sta avvenendo tra i protagonisti di Uomini e Donne. Il programma è in pausa per le vacanze estive, ma sul web non si parla di altro. L’ultimo capitolo dell’ ‘Uomini e Donne Gate’ riguarda l’ex tronista Teresa Cilia e Gianni Sperti. L’opinionista ha lanciato un messaggio sul suo Instagram, chiaramente indirizzato al alcuni ex protagonisti della trasmissione, tra cui Teresa. Ecco le sue parole:

Un’accusa abbastanza forte quella di Gianni, che parla di ‘sputare nel piatto dove si è mangiato’. Ma la risposta di Teresa è arrivata in poco tempo. E non è stata meno pungente. Guardare per credere:

Una risposta chiara e diretta quella dell’ex tronista, che ironizza anche sulla professione di Gianni come ballerino. Insomma, gli animi sembrano tutt’altro che pacati. Sarà davvero finita qui? Noi abbiamo qualche dubbi! Alla prossima puntata!