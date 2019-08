Uomini e Donne, Mario Serpa contro Karina Cascella: lo scontro social tra i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi continua.

Uno scontro social che sembra non avere fine. Quello che sta accadendo tra alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne sta sconvolgendo il popolo del web. Tutto è iniziato con una lite tra Mario Serpa e Raffaella Mennoia. Ma, in poco tempo, nuovi protagonisti hanno preso parte alla vicenda. L’ultima è lei, Karina Cascella, che ha voluto prendere le difese della sua amica Raffaella, inveendo contro Teresa Cilia. Ma ecco che torna in scena Mario, che lancia una frecciatina a Karina che non passa inosservata. Diamo un’occhiata.

Uomini e Donne, Mario Serpa contro Karina Cascella: in cerca di followers?

Potremmo chiamarlo ‘Uomini e Donne Gate’. La lite interna tra alcuni protagonisti della famosa trasmissione di Canale 5 sta catturando l’attenzione del web negli ultimi giorni. Prima Mario contro Raffaella Mennoia, poi Teresa contro Raffaella. Infine, Karina Cascella contro Teresa, per difendere la Mennoia. Un intervento, questo di Karina, volto a difendere un’amica, oltre che una persona con la quale ha lavorato. Ma c’è chi non crede alla buona fede della napoletana. Tra questi Mario Serpa. Che attraverso le sue Instagram Stories, lancia una frecciatina per niente velata alla Cascella. Ecco cosa ha scritto:

Nello spezzone di video riportato da Mario, Karina afferma di aver parlato per ‘smuovere le coscienze’ di queste persone che stanno attaccando la redazione. Ma l’opinione di Mario sembra essere molto chiara: “Non per i followers vero?”, con tanto di faccina sorridente. Insomma, Serpa non crede che alla base dell’intervento di Karina ci sia la solidarietà per la sua amica Raffaella. E voi, che idea vi siete fatti su questa complicata e infinita vicenda?