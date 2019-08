Astrologia, i 3 segni perseguitati dalla sfortuna costantemente

Astrologia, esistono 3 segni zodiacali costantemente perseguitati dalla sfortuna: ecco quali sono e perché si sentono così ‘sfigati’

Ci sono dei segni zodiacali che sono sempre un po’ più sfortunati di altri. Hai mai sentito tua la frase ‘mai na gioia’? Ecco, può darsi proprio che tu faccia parte di uno di questi segni. L’oroscopo, in genere, basandosi sull’astrologia, ti fa sempre capire come andrà la tua giornata. E se, più di una volta, ti sei sentito dire che la tua giornata sarà caratterizzata anche solo da un pizzico di sfortuna, beh, può darsi che il tuo sia uno dei segni più sfortunati dello zodiaco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Astrologia, segni zodiacali sfortunati: partiamo dalla Vergine

Procediamo per gradi. Il segno della Vergine è caratterizzato da un alto tasso di perfezionismo. Sì, questo segno vuole sempre che tutto proceda alla perfezione. Così, finisce per essere molto severo con sé stesso. E non solo. Così, anziché essere un punto di forza spesso diventa un punto debole. Per questo segno, potremmo dire che non è caratterizzato tanto dalla sfortuna, quanto da alcuni limiti che si impone da solo. Non stiamo dicendo che quelli nati sotto questo segno non abbiano fiducia in sé stessi: anzi, credono in loro stessi e in ogni ‘avventura’ ci mettono tutto il proprio impegno. E’ solo che non riescono a godersi le vittorie e le sconfitte diventano un macigno.

E poi c’è il Cancro…

Nel caso del Cancro, invece, non si tratta di pignoleria. Qui abbiamo a che fare proprio con un pessimismo cronico. Un pessimismo che inevitabilmente attira sfortuna ed episodi poco piacevoli. I nati sotto il segno del Cancro sono sempre pronti al peggio, se lo aspettano e, anzi, talvolta si meravigliano se non arriva. In genere, riescono sempre a sentirsi vittima di qualcosa più forte di loro. Così, non prendono iniziativa perché bloccati totalmente dalla paura di fallire. Dovrebbero essere più intraprendenti e vivere più rilassati.

L’indecisione dei Pesci

Avete visto un ‘tipo’ che vi piace lì, infondo alla pista, potreste andare a parlarci o invitarlo/a a ballare. Ma niente. Siete indecisi. Ci riflettete due, tre, quattro, cento volte su. Così, alla fine, esitate troppo e finite per non prendere iniziativa perché l’attimo è fuggente. Vorrebbero che tutti stessero bene. Vorrebbero che le loro opinioni, le loro scelte, stessero bene a tutti. Ma sappiamo bene che questo è molto difficile. Spesso, arrivano a che a promettere cose impossibili. Promesse che purtroppo non riusciranno a mantenere, ed è proprio per questo motivo che spesso si ritroveranno allontanati.

Per ulteriori notizie sull’Oroscopo, CLICCA QUI