Belen Rodriguez incinta? Ecco a chi lo ha rivelato il marito Stefano De Martino. L’ultima indiscrezione sulla gravidanza dell’argentina.

La notizia che tutti aspettavamo potrebbe essere arrivata. Da molti giorni ormai si parla di una possibile gravidanza della bellissima Belen Rodriguez. La showgirl argentina e il suo ritrovato amore Stefano De Martino sembrerebbero davvero pronti a dare un fratellino o sorellina al piccolo Santiago. E una nuova indiscrezione sulla presunta dolce attesa di Belen è arrivata dal settimanale Di Più. Secondo quanto riportato su Di Più, Belen è incinta e Stefano lo avrebbe rivelato ad alcuni amici cari, chiedendo massimo silenzio sulla notizia. Scopriamo di più.

Belen Rodriguez incinta? Stefano lo ha rivelato ai suoi amici più cari

Belen è incinta? È la domanda che da mesi si chiedono in molti. Ma oggi è arrivata una nuova risposta. Direttamente dal settimanale Di Più. Secondo le ultime indiscrezioni, Stefano De Martino avrebbe parlato della gravidanza di Belen in gran segreto ad alcuni amici ed ex colleghi di Amici. Una confessione intima avvenuta attraverso una telefonata, dopo la quale il ballerino avrebbe chiesto massimo riserbo. Secondo quanto riportato su Di Più, Belen non avrebbe ancora superato il terzo mese di gravidanza. Il secondogenito della coppia dovrebbe venire alla luce nei primi mesi del nuovo anno. Un’indiscrezione che ha fatto gioire i fan, già felicissimi del ritorno di fiamma tra la Rodriguez e il suo bel ballerino. In attese di conferme o smentite, i fan della coppia già sognano all’idea che la famiglia si allargherà.