Chiara Ferragni ha pubblicato un video in cui cade in mare da un canotto a forma di canoa: l’influencer apre troppo le gambe, incidente ‘hot’ impossibile da evitare.

Chiara Ferragni fa sempre parlare di sé, in un modo o nell’altro. Seguitissima sui social e non solo, in questo periodo è davvero sulla bocca di tutti per i tanti progetti a cui si sta dedicando e per la sua vita privata, che come sempre condivide senza filtri col suo pubblico. In attesa che esca il docu-film sulla sua vita, Chiara si sta rilassando in vacanza, e non sta mancando di regalare momenti del suo privato, anche a volte ‘intimi’. Le ultime storie pubblicate su Instagram sono relative e un incidente particolarmente ‘hot’: vediamo cosa è successo.

Chiara Ferragni cade dalla canoa: le gambe sono troppo aperte, incidente ‘hot’

Chiara Ferragni è un personaggio trasparente. Nelle sue storie Instagram si mostra sempre per com’è, pure in maniera piuttosto autoironica, regalando anche siparietti divertenti al pubblico che la segue. Sempre pronta a scherzare e ridere col marito Fedez, Chiara ha pubblicato un video davvero simpatico, in cui però incorre in un ‘incidente hot’. Mentre era intenta a fare un giro su un canotto a forma di canoa nelle cristalline acque di Ibiza in compagnia di Fedez, l’influencer è improvvisamente caduta in acqua, trascinando con sé anche la pagaia, sotto gli occhi divertiti del marito.

La foto, però, parla chiaro. Nel cadere in acqua in modo evidentemente scomposto dopo aver perso l’equilibrio, Chiara ha spalancato letteralmente le gambe, facendo una sorta di ‘spaccata’ in aria e rischiando che il suo minuscolo bikini le giocasse un brutto scherzo. C’è mancato davvero poco, infatti, all’incidente hot che avrebbe mostrato qualcosa di troppo. Una vera e propria ‘ruota’ quella della Ferragni, che una volta caduta in mare ha scherzosamente insultato Fedez per averla fatta cadere, mandandolo ‘a quel paese’ tra le risate del marito e di tutti i presenti.

