La dieta del Dottor Nowzaradan: cosa sapere e come funziona

Come funziona e cosa sapere sulla dieta del Dottor Nowzaradan di Vite al Limite.

Il dottor Nowzaradan, protagonista di Vite al Limite si occupa di aiutare pazienti affetti da una gravissima obesità a riprendere in mano la loro vita e più che altro, il più delle volte, proprio a sopravvivere. I pazienti che infatti hanno un peso molto elevato e che superano i 300 kg hanno un’aspettativa di vita bassissima e il dottor Nowzaradan cerca di stimolarli a condurre uno stile di vita più sano senza esagerare con il cibo. All’interno proprio del programma Vite al Limite più volte abbiamo visto che il dottor Nowzaradan aiuta questi pazienti particolarmente obesi a perdere anche 20 kg in due mesi, ma la dieta del dottor Nowzaradan è assolutamente particolare, dedicata solo a pazienti obesi.

Dieta del dottor Nowzaradan: come perdere 20 chili in due mesi

Il dottor Nowzaradan infatti consegna una dieta che va dalle 800 alle 1200 calorie al giorno ed è molto severa. Prevede l’assunzione di moltissime verdure e proteine eliminando quasi totalmente i carboidrati. Ovviamente questo tipo di dieta funziona per coloro che hanno dei problemi di obesità molto grave e ovviamente non va fatta se non seguiti da dei medici. La dieta del dottor Nowzaradan quindi prevede questa fase iniziale in cui il paziente deve perdere circa 20 chili in due mesi, cosa che oggettivamente per pazienti obesi è piuttosto semplice perché la prima fase di un dimagrimento è sempre quella più rapida. Bisogna eliminare tutti i cibi che contengono carboidrati, comprese le verdure e cercare di ridurre nettamente il consumo di zuccheri e bibite gassate che soprattutto in America sono molto esagerate. Online si trovano moltissime diete ispirata a quella del dottor Nowzaradan, ma ovviamente non va applicata a tutti e soprattutto non va praticata in maniera autonoma perché è un attimo rischiare di perdere magari anche molto peso ma allo stesso tempo recuperarlo in maniera esagerata. Soprattutto una dieta non bisogna mai farla tramite quelle fai da te che si trovano online, ma bisogna assolutamente cercare di affidarsi ad esperti dietisti e nutrizionisti.

