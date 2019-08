Elena Santarelli, il duro sfogo sui social: “Siete dei maleducati”. Continua la battaglia con gli haters, ma stavolta non le manda a dire

Una storia che non ha limiti quella che Elena Santarelli sta vivendo nelle ultime ore. Non solo, la bella modella e moglie di Corradi è solita trovarsi a combattere con gli haters, nonostante le mille difficoltà degli ultimi anni. La Santarelli è finita ancora una volta sotto gli occhi della critica per l’eccessiva magrezza, motivo di accesa polemica sui social. Stavolta però non ci sta e risponde a tono, mettendo a tacere i commenti fuori luogo. Ma vediamo meglio cosa è successo.

Elena Santarelli, una battaglia senza fine: le dura risposta che mette a tacere gli haters

Una lotta continua con gli haters quella che Elena Santarelli si trova ad affrontare quotidianamente sui social. La battaglia vinta da suo figlio ha restituito il sorriso alla Santarelli e a suo marito Bernardo Corradi, ma la cattiveria non ha mai limite. Commenti poco carini nei confronti della moglie del calciatore, che non hanno fermato gli haters nemmeno in momenti di difficoltà della coppia. Dopo la vittoria della battaglia, Elena si è trovata ad affrontare un altro trauma che ha ulteriormente sconvolto le loro vite. Ciò nonostante il sorriso e la voglia di rivalsa sono sempre racchiusi negli scatti che quotidianamente decide di postare sul suo profilo social. Un particolare, però, ha catturato l’attenzione dei fan, allarmandone qualcuno e scatenando una polemica senza fine. L’eccessiva magrezza dalle Santarelli è finita infatti sotto la lente di ingrandimento e qualcuno ci va giù pesante, accusandola fortemente. Questa volta la Santarelli non ci sta e mette a tacere le critiche, rispondendo a tono come mai fatto fino ad ora. Il botta e risposta è rapido e le accuse si appesantiscono, toccando tasti parecchio più delicati, inerenti la battaglia affrontata. La pazienza ha un limite ed Elena invita gentilmente a tacere, ricordando quanto ancora oggi e nella vita che verrà è disposta a fare per la Honlus che in questi anni l’ha aiutata ad affrontare il brutto male di Giacomo. “Lo sai che quando vado in ospedale non per mio figlio non mi metto a fare stories? Siete dei maleducati”, ribadisce la Santarelli, portando avanti a denti stretti la lotta senza fine, per sconfiggere i leoni da tastiera sempre pronti ad accendere gli animi.

