Eleonora Rocchini posa ‘hot’ su Instagram: la camicia si apre, sotto niente intimo. Ecco la foto che ha infiammato i fan.

Continua la crisi tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. La coppia è una delle più amate tra quelle nate nello studio di Uomini e Donne. Ma, da qualche settimana, i due sono sempre più distanti. I motivi non sono ancora noti: c’è chi ha parlato di ‘terzo incomodo’. Ma in attesa di scoprire di più sulla situazione sentimentale della coppia, la bellissima Eleonora continua a deliziare i fan con scatti che non passano inosservati. Come quello postato qualche ora fa, in cui l’ex corteggiatrice si mostra in una posa decisamente sexy. Diamo un’occhiata.

Eleonora Rocchini posa ‘hot’ su Instagram: camicia aperta e niente intimo

Eleonora è una delle corteggiatrici di Uomini e Donne più amate e seguite suo web. La Rocchini non è solo bella, ma ha conquistato tutti anche grazie alla sua simpatia e spontaneità. Ma ad attirare l’attenzione dei followers nelle ultime ore non è stato di certo il suo carattere. Eleonora si mostra su Instagram in una posa davvero sexy. Gambe aperte e camicia sbottonata: sotto niente intimo. Ecco la foto che ha infiammato i fan:

Eleonora è davvero sensuale nel suo ultimo scatto. Pochi accessori, ma quelli giusti. La camicia bianca aperta lascia intravedere le forme: la corteggiatrice non indossa il reggiseno. A rendere tutto ancora più ‘hot’, gli stivali alti, perfettamente abbinati a shorts talmente corti che non si vedono! Insomma, Eleonora sa come fare impazzire i suoi fan, che prontamente hanno riempito la foto di cuoricini e commenti. Ma i fan non aspettano altro che rivedere la bella Eleonora in compagnia del suo Oscar. E voi, che idea vi siete fatti? Sarà davvero finita tra Oscar ed Eleonora?