Elodie cambia look: non è più come l’abbiamo sempre vista, ma andiamo a vedere più nel dettaglio cosa è cambiato della bella cantante

Il cambio look di Elodie ci ha lasciati un po’ perplessi: ormai eravamo abituati a quel suo taglio corto e molto elegante. Adesso, per quanto possa essere sempre lo stesso taglio, la vediamo completamente diversa nelle sue storie Instagram. Cosa ha fatto, dunque, la bella cantante ai suoi capelli? I ricci. Sì, avete letto bene: sono spuntati i ricci.

Elodie cambia look: cosa ha fatto ai capelli?

Negli ultimi giorni è partita in vacanza con delle amiche. Hanno affittato una casa con piscina e di sera si mettono a giocare a carte in terrazza. A Uno, per l’esattezza. Conoscete il gioco? Ecco, proprio mentre era lì che giocava con le sue amiche, Elodie si è mostrata con la sua nuova acconciatura in un video selfie postato nelle storie Instagram.

Beh, in realtà non sono proprio ricci. Sono mossi. Hanno molto più volume del solito. Sì, perché come sappiamo in genere Elodie li porta lisci. Con la sua frangia ‘inimitabile’. Il colore è rimasto lo stesso, almeno quello.

Un particolare a cui non tutti hanno fatto caso

Non era fidanzata con Marracash? Beh, fidanzata forse è una parola grossa. Diciamo che ci è scappato un bacio proprio mentre i fotografi erano lì, pronti a beccarli. Ma poi non abbiamo avuto nessuna versione ufficiale dei fatti? Ecco, forse quello che non tutti hanno notato nelle sue ultime storie Instagram è che Marracash non c’è in queste storie. Elodie è in vacanza con le amiche. I due non si sono presi un po’ di ferie per trascorrere insieme qualche ora al sole, al mare, sotto il cielo azzurro della Spagna, della Grecia, o magari delle isole italiane. Chissà, forse non è ancora il momento. O magari non sono riusciti ad organizzarsi in tempo. Beh, staremo a vedere…